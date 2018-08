A pesar del riesgo que las alcantarillas sin tapa representan para la ciudadanía, las autoridades municipales hacen caso omiso del alto peligro que estas representan sobre todo al encontrarse fuera de los planteles educativos, tal es el caso de la que se encuentra en la Escuela Primaria “Justo Sierra Méndez”.

Padres de familia externan que el Ayuntamiento de Campeche tuvo demasiado tiempo durante el periodo vacacional para arreglar la tapa del registro, pero sin embargo ignoraron la problemática que también fue denunciada por redes sociales, situación que aumenta su preocupación pues a la hora de entrada y salida de los estudiantes, estos podrían caer.

“¿Que espera el ayuntamiento? ¿Qué un niño termine con un brazo fracturado? ¿Qué uno se muera? Como dice el dicho “ahogado el niño taparán el pozo”, es mucho peligro para los niños, al final son chamacos y corren, uno que no se dé cuenta va a terminar dentro de esa alcantarilla”, alegó una madre de familia.

De igual forma conductores expresaron que al encontrarse en una de los cajones de estacionamiento las vehículos podrán caer dentro del desagüe y dañarse, afectaciones de las cuales la comuna no se hace responsable pero tampoco las previene poniéndole la tapa a la alcantarilla.

“En esta temporada de lluvias varias veces me he ido a las alcantarillas que no tienen tapa por lo que ahora mi carro tiene unos ruidos raros pero ¿a quién le reclamo? El Ayuntamiento jamás no pagará por estos daños, ellos ni se preocupan por la ciudadanía, pero cuando se la pongan dirán que costo millones de pesos, puro robar ha hecho Edgar Hernández” expresó un automovilista y padre de familia.

Maestros y padres de familia solicitan al Ayuntamiento de Campeche o al Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Campeche se pongan a trabajar, pues aunque les falten pocos días para dejar la administración es su obligación otorgar servicios públicos de calidad.