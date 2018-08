Con un llamado a la población para que participe en las acciones contra el vector como: “Lava, tapa, voltea y tira”, inició la 2da Jornada Nacional de Lucha contra el Dengue, Zika y Chikungunya, “Por mi salud y mi escuela”, a fin de prevenir estas enfermedades eliminando los criaderos de mosquitos.

Del 20 al 24 de agosto del presente año, en la ciudad de San Francisco de Campeche se atenderán más de 100 colonias y 40 planteles educativos; con actividades de casa saludable, pláticas sobre las medidas de prevención a las comunidades, control larvario, rociado, eliminación de criaderos y nebulización.

El arranque oficial de la jornada se realizó en la Unidad Deportiva de la Colonia Morelos, con la participación de ciudadanos, personal de vectores y la Secretaría de Marina, donde el jefe de la Jurisdicción Sanitaria No. 1, Orlando Borges Guerrero, exhortó a la población unirse a los trabajos de promoción, prevención y de control, que han permitido mantener a Campeche sin casos de Dengue, Zika y Chikungunya hasta el momento.

Destacó que los trabajos de control larvario y descacharrización se intensifican en cuatro colonias de la capital del Estado: Santa Lucia, Bellavista, San Joaquín y Revolución, y se tiene programado nebulizar más de 100 colonias de la ciudad.

“Es vital contar con el apoyo de la comunidad y que participen con el personal de vectores abriendo puertas y ventanas al momento de la nebulización, eliminando de sus patios todos aquellos recipientes que pueda servir de reproducción del mosquito”, señaló.

Las acciones contra el vector son permanentes todo el año pero se intensifican en esta 2da Jornada Nacional, y aunque Campeche se mantiene sin casos de enfermedades, no hay que bajar la guardia para mantener el resultado, y la nebulización ira avanzando de acuerdo a las condiciones meteorológicas en la actual temporada de lluvias.

Cabe señalar que la ceremonia de inauguración se llevó a cabo de manera simultánea en todo el país, así como al interior del Estado por parte de la Jurisdicción Sanitaria No. 1 (Campeche, Champotón, Hopelchén, Hecelchakán, Calkiní, Tenabo); la Jurisdicción Sanitaria No. 2 (Escárcega, Candelaria, Calakmul), y la Jurisdicción Sanitaria No. 3 (Carmen, Palizada).