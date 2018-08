Habitantes de la comunidad de Chiná acompañados del Comisario Ejidal, Pablo Chi Ramírez, se manifestaron este sábado desde las primeras horas de la mañana en la calle 22, pues a pesar de ser la artería vial principal del poblado, está se encuentra obstruida debido a obras inconclusas.

“Aquí habemos comerciantes, vendemos chicharrón, verdura y muchas cosas pero la calle principal está cerrada y la gente de la ciudad que nos consume ya no puede entrar, esto tiene semanas así, nuestras ventas han bajado considerablemente, exigimos que ya nos habrán la calle” expresó Doña Eliza, comerciante.

Visiblemente enojados los ciudadanos decidieron juntar palas y picos para que ellos mismos pudieran abrir el acceso de la calle, la cual presuntamente ya tiene más de dos meses cerrada, impidiendo el paso de personas que deseen ir al poblado a consumir sus productos, siendo más de 400 familias las afectadas.

Por su parte el Comisario Ejidal, Pablo Chi Ramírez, dijo se encuentran apoyando a los pobladores por lo que el próximo lunes entablará una reunión con la Secretaría de Obras Públicas para llegar a un acuerdo y buscar la manera de finalizar la obra de cemento hidráulico y drenaje lo más pronto posible.

“Ya estamos cansados, artos de esta obra, ayer con la intensa lluvia el agua no corría como debe de ser pues están las tres montañas de graba y tierra que prácticamente hicieron que esto se volviera una piscina y las casas de los costados se llenarán de agua, ¿Quién responde por ello? Nadie.” Reclamó un manifestante.

Hombres y mujeres externaron que el comisario no está solo ante esta problemática pues toda la ciudadanía de Chiná lo apoya y lo acompañará el próximo lunes a la reunión que tendrá en la Secretaría de Desarrollo Urbano, Obras Públicas e Infraestructura (SEDUOPI), pues ya no desean esperar más tiempo con obras que tienen fecha de inicio pero no de término.