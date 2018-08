Ante el inicio del nuevo ciclo escolar 2018-2019, y con el objetivo de contribuir a la prevención y el control de las enfermedades transmitidas por vector, priorizando las actividades de educación para la salud, difusión, participación social y control integral del vector, la Secretaría de Salud realizará del 20 al 24 de agosto la 2da Jornada Nacional de lucha contra el Dengue, Zika y Chikungunya, denominada #pormisaludymiescuela.

Es una semana intensa y simultánea a nivel nacional, donde participan los comités estatales intersectoriales de la lucha contra el Dengue (responsables estatales, jurisdiccionales, personal de vectores, promoción de la salud, salud materna, COEPRIS, GAPS, IMSS, ISSSTE) y sobre todo la comunidad en general.

Así lo dio a conocer el titular de la dependencia estatal, Rafael Rodríguez Cabrera, al exhortar a toda la sociedad y las instancias que apoyen los trabajos de promoción, prevención y de control, ya que ha permitido mantener a Campeche sin casos de Dengue, Zika y Chikungunya en lo que va del año.

Informó que en todo el país se realizará esta estrategia coordinada por el Centro Nacional de Programas Preventivos y Control de Enfermedades (CENAPRECE), que posibilita alertar a la población sobre riesgos a la salud producidos por estas enfermedades, así como establecer actividades simultaneas del control del vector para combatir la transmisión.

Esta segunda jornada es complementaria a la realizada en marzo de 2018, en la cual se enfatizaron espacios públicos y privados, así como áreas turísticas del país. Se trabajará en sectores específicos como escuelas en todos sus niveles, sin descuidar los diferentes entornos públicos y privados.

Las acciones a realizar consisten en control físico y rociado residual en 44 entornos educativos (12 Jurisdicción Sanitaria No. 1; 21 en la Jurisdicción Sanitaria No. 2 y 11 en la Jurisdicción Sanitaria No. 3); se realizarán tres ferias de la salud en localidades de riesgo con participación del personal de vectores, promoción de la salud, IMSS e ISSSTE.

Además, se llevarán a cabo acciones de eliminación masiva de criaderos (descacharrización) en localidades de riesgo, control integral del vector en las unidades médicas del sector salud, capacitación al personal de salud y pláticas a población comunitaria con enfoque de prevención de las enfermedades transmitidas por vector, así como nebulización espacial en las localidades prioritarias de San Francisco de Campeche, Escárcega y Ciudad del Carmen.

La ceremonia de inauguración se llevará a cabo de manera simultánea el lunes 20 de agosto, en Campeche por parte de la Jurisdicción Sanitaria No. 1 se realizará en la unidad Deportiva de la Colonia Morelos; la Jurisdicción Sanitaria No. 2, con sede en Escárcega, en la Escuela “Francisco Escárcega Márquez” de la Colonia Fertimex; y la Jurisdicción Sanitaria No. 3 en el Jardín de Niños “María Pacheco Blanco”, en Carmen.

