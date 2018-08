El Partido Revolucionario Institucional (PRI), será muy respetuoso de cualquier procedimiento de la autoridad electoral, sin embargo defenderá los resultados que obtuvieron en las urnas el pasado proceso electoral, afirmó, el dirigente estatal del PRI, Ernesto Castillo Rosado, al informar, que viajaría a la Ciudad de México, ya que fue convocado por el Comité Ejecutivo Nacional, para formar parte de la Comisión de Diagnóstico, donde analizarán durante el mes los aciertos y contras del instituto político.

Detalló que será una reunión de 50 priistas de todo el país y que sin duda, el resultado que logren obtener marcarán en su momento una transición del Partido, sin embargo, no dejarán exponer las cosas que se ha hecho bien en Campeche y las cosas que deben mejorar, aunque el PRI en Campeche siempre es una referencia a nivel nacional.

“A pesar de lo sucedido en el primero de julio, Campeche entregó buenas cuentas a comparación de los demás estados y eso se debe al trabajo que realiza el gobernador Alejandro Moreno Cárdenas que es el principal capital priista que tenemos y entonces unas de las lecciones de esta elección es que nuestras autoridades después de haber sido electas por los ciudadanos tienen una responsabilidad con el partido porque si bien le cumplen a México y a Campeche al final del día le están cumpliendo al PRI y eso se refleja en las urnas”, manifestó.

Indicó, que seguirían trabajando en fortalecer a sus estructura, ya que es una ventaja del PRI que a comparación de otros partidos, cuenta con una estructura de sectores, organizaciones, organismos especializados y comités, “pero de nada sirve si no es eficiente y no da buenos resultados, en el día de elección hay que ser eficientes, a la hora de trabajar no sólo en la campaña sino durante todo el proceso para estar en contacto permanente con los ciudadanos”.

Respecto al reconteo de votos y cómputo de los distritos VI y XX, señaló, que son muy claro los lineamientos electorales en una votación cuando el margen de diferencia es superior e inferior a tal porcentaje entre el primero y segundo lugar, ya que procede muy claro lo que se tiene que hacer, sin embargo son el partido de la legalidad y van a reconocer cualquier procedimiento, pero también lo defenderán en los tribunales.

Ya que Campeche es un mosaico político, donde cualquier candidato de cualquier partido político puede ganar y no se vale decir que cuando ganan es una elección ejemplar y democrática y cuando pierden los otros partidos políticos siempre señalan que es fraude e intromisión del gobierno del estado.