Locatarios del Mercado Principal “Pedro Sainz de Baranda” a pesar de que la Secretaría de Seguridad Pública ya les otorgó entre 3 y 5 elementos policiacos de manera permanente y de que la Subdirección de Mercados les designará un espacio en su oficina para los elementos, ahora solicitan sea instalada un área específica y única para los policías.

“La oficina está ubicada en la subdirección de mercados, se les destino un área para que se encuentren estos elementos y les resulte como base, fue una petición que teníamos los locatarios, pues cuando surgía un acto delictivo nunca encontrábamos a los elementos, pues no tenían un lugar fijo” externó el Presidente de los Locatarios, Gerardo Miranda López.

Y es que, aunque aceptan que gracias a que ya cuentan con cámaras de seguridad dentro del mercado y los constantes rondines de la policía los índices de inseguridad han disminuido, ahora piden les sea instalada una caseta definitiva para ubicar con más facilidad a los policías.

“Ahora como segundo paso estamos conformando los comités entre los locatarios, por áreas, por secciones, lo cual ayudará que sí la ciudadanía en algún momento se siente en peligro los mismos locatarios los podamos canalizarlos a una oficina especifica de enlace, por ello hablamos con el Secretario de Seguridad Pública, Jorge Argaez Uribe, aceptó nuestra petición y ahora están los policías de manera permanente” aseguró el representante de locatarios,

Por su parte el Subdirector de Mercados, Carlos Pérez Salazar, externó que la ubicación de los policías en el área de subdirección es temporal, pues dijo que para poder complacer a los comerciantes ya se encuentra en pláticas con el Ayuntamiento de Campeche para rehabilitar la zona que antiguamente eran calabozos y reubicar allí a los elementos policiacos.

“Obviamente no están aquí todo el día aquí sentados, porque yo se los he dicho, los robos, los incidentes no suceden en la subdirección de mercado, suceden abajo, en la zona del mercado y entonces pues les hemos pedido que allí estén, pero por ratos vienen a su lugar temporal para descansar” alegó el Subdirector de Mercados.