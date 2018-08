Noticias Entretenimiento

El cantautor guatemalteco Ricardo Arjona hace historia al presentar su primer video animado, el cual plasma la emotiva e inspiradora historia de su nuevo sencillo El cielo a mi favor. El clip para el cuarto tema en promoción de su álbum Circo Soledad, fue creado y dirigido por el destacado director de origen cubano Marlon Villar. Un detallado e impresionante trabajo que además de contar el relato visual de la canción, será incluido dentro del exclusivo circuito de festivales de cine a nivel internacional.

Ricardo Arjona, reconocido por Billboard con el premio Trayectoria Artística 2017, desde que se planteó la creación del decimoquinto álbum de estudio de su carrera, se esmeró en ir más allá de sus límites, apostando por nuevas propuestas, rescatando sonidos y velando por cada detalle desde la letra de sus canciones, hasta la puesta en escena. Por esto, atreverse a contar una historia a través de la animación fue un paso que fluyó de manera natural y se convirtió en un proyecto muy especial para el artista. El video es el esfuerzo de un grupo de profesionales centroamericanos de excelencia, quienes, junto a Ricardo Arjona intentan mostrar un trabajo a la altura de las grandes productoras del mundo.

La canción y el video habitan un mundo paralelo, que pareciera contrario al nuestro. El cielo a mi favor cuenta la historia de Ara, una hermosa bailarina de caja musical, quien al oír la bella melodía, cobra vida, danzando en medio de distintos juguetes, esparcidos en un cuarto de niños. Todos admiran su belleza y gracia; entre ellos, Mook, un indio de juguete, tallado a mano desde una sola pieza de madera, que, a pesar de no poder mover su rígido cuerpo, es capaz de llamar la atención de la hermosa bailarina. La timidez y rigidez física de Mook no parecen ser impedimento para que Ara se enamore de él y por supuesto, él de ella, intentando compartir la magia de la música. Pero durante la historia, nos vamos dando cuenta de que una gran inseguridad se apodera de nuestro protagonista de madera, pues siente que él no logra aportar nada a la relación debido a su condición y decide apartarse de manera dramática de su amada Ara. Sin embargo, lejos de conseguirlo, hace que ella, en su infinita bondad y amor hacia él, tome una decisión que nunca hubiera imaginado. Una historia repleta de ternura y entrega absoluta.

Los detalles de esta producción audiovisual están realizados con especial cuidado y calidad. El diseño de cada personaje, la atmósfera y las expresiones van completamente unidas a la letra y melodía de esta canción. Un trabajo que seguramente llamará la atención de la crítica especializada. No en vano, Marlon Villar nuevamente se encarga de la realización de un video del artista guatemalteco, ya que también estuvo a cargo del más reciente titulado Señorita.

Sin duda alguna, El cielo a mi favor es definitivamente un viaje mágico por el alucinante mundo imaginativo de Arjona.