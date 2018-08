En la actualidad podemos ver señalamientos de no estacionarse en predios particulares que no son los emitidos por las autoridades correspondientes, cubetas en la calle apartando lugar o simplemente si te estacionas en un sitio que no tiene franja amarilla, los propietarias de dichos predios salen y te dicen que ahí no te puedes estacionar por que estas en la entrada a su domicilio o ya de plano te ponchan las llantas.

Tal es el caso, de los hechos suscitados el día de ayer entre las 9 y 10 de la mañana en la Colonia San Joaquín calle 14 entre 116 y 8, a la señorita Wendy Borges, cuando decidió estacionar su vehículo a un costado de la entrada de una casa color verde que resultó ser de la mamá de la señora Janet Sánchez, quien le ponchó las llantas a su coche.

La afectada señaló ante este medio de comunicación que al momento de percatarse de que su vehículo tenía las llantas ponchadas, se dispuso a cuestionar a la señora Janet el por qué de la agresión, quien le contesto “que a ella le vale, que es su entrada y que nadie debe de estacionar ahí por que es su entrada”.

Asimismo dijo que este tipo de acciones ya son comunes en la agresora ya que un vecino que pidió permanecer en el anonimato aseguró que “es una persona que a todo el que se estaciona en su puerta o cerca les hace lo mismo, que se pelea con los vecinos y que le vale por que tiene a su querido que es PEP y aparte de todo ni es su casa sino la de su mama”.

Aunque este tipo de acciones constituyen un delito, en muchas ocasiones las personas afectadas no acuden ante la Fiscalía del Estado, por lo tardado que puede llegar hacer y por lo tanto estos actos vandálicos continúan.

Fotos de la afectada.

Milagros Ascencio