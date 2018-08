El presidente municipal de Campeche, Edgar Hernández Hernández, supervisó los trabajos de limpieza y desazolve del canal pluvial de la unidad habitacional Solidaridad Nacional, donde refrendó el compromiso de su administración de trabajar para garantizar el patrimonio de los campechanos.

A través de la Unidad de Servicios Públicos y brigadas adscritas al Departamento de Drenajes, el Ayuntamiento de Campeche mantiene la red de canales pluviales naturales y revestidos de la ciudad para que en esta temporada de lluvias los canales pluviales cumplan con su función de desalojar las aguas sin riesgo de afectaciones.

En la unidad habitacional Solidaridad Nacional, nuevamente las cuadrillas del área de Drenaje realizan las tareas de remover el lodo azolvado y retirar la basura en el canal recubierto, labores que de manera periódica se llevan a cabo en esta zona considerada de riesgo durante la temporada de lluvias.

El alcalde Hernández Hernández señaló a los vecinos que el trabajo de limpieza de la red de drenajes es una labor que no se detiene ni en tiempo de sequías, y que se redoblan las acciones durante la temporada de lluvias con acciones preventivas y durante las precipitaciones a través de Plan de Lluvias.

Exhortó nuevamente a la ciudadanía a no tirar basura en la vía pública para evitar que las alcantarillas, rejillas y canales se tapen, así como durante las lluvias a no sacar la basura para que la fauna callejera no rompa las bolsas y se rieguen los desechos.

Durante la presente semana, indicó que se continuaron los trabajos de chapeo y limpieza de canal pluvial de Lerma, del canal pluvial de la calle Eduardo Mena de Ciudad Concordia, y se instala tubería para drenaje pluvial en la calle Llovizna del Fracciorama 2000.

Informó que también se colocan rejillas en la calle Río Champotón por avenida Francisco I. Madero del fraccionamiento Villas del Río, y con la retroexcavadora se realiza la excavación para colocación de tubería para drenaje pluvial en la calle Llovizna de Fracciorama 2000.

En la jornada del sábado se realizó limpieza de canales pluviales del Puente de los Perros y la calle Guatemala en el barrio Santa Ana, se levantó grava en el camellón de la avenida López Portillo frente al Hogar de Ancianos, se retiraron árboles en la avenida López Portillo, y con el colector se retiró basura del mercado “Pedro Sáinz de Baranda” y mercados periféricos.

Redacción