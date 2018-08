Comerciantes de la Feria de Regreso a Clases, situada en la Concha Acústica de esta ciudad capital, reportan bajas ventas de un 60 por ciento a comparación del año pasado, por lo cual, esperan que este fin de semana se registre un repunte significativo para al menos recuperar lo invertido.

La empresaria, Alejandra Jesús May Damián, lamenta, que en esta primera semana las ventas no les ha favorecido a los más de 20 empresarios que se encuentran establecidos en la zona, lo cual, les preocupa que la gente prefiera ir a los supermercados o grandes cadenas comerciales, en lugar de apoyar al comercio local.

“Invitamos a los campechanos que apoyen al comercio local, que vengan a la Concha Acústica, estamos a partir de las 10 de la mañana hasta las 10 de la noche, pero si aún tenemos clientes con mucho gusto los atendemos, tenemos ofertas, descuentos, manejamos marcas reconocidas que las empresas grandes igual venden y realmente a costos muy accesibles y lo hemos comparado que en los supermercados están mucho más caros”, manifestó.

Asimismo, consideró que otros factores por lo cual, se han registrado ventas bajas, es la falta de difusión y las lluvias que han caído en estos días sobre todo en la tarde-noche, pero por ello le pidió a los campechanos que los tomen en cuenta como su primera opción, ya que ellos venden igual productos de calidad y a precios muy bajos que contribuyen de alguna manera en no afectar su economía.

Por su parte la empresaria Francisca Santos Santos, señaló, que otra de las cosas que están afectando este año, es que algunas escuelas exigen una marca específica y los papás se ven obligados a cumplir con la compra de esos productos y eso lo han comprado en estos días.

“A veces no contamos con esas marcas, pero como buenos comerciantes les recomendamos a los papás otras marcas muy buenas a bajos costos y nos dicen que no pueden comprarlo porqué porque les exigen específicamente una marca o una marca con código de empresas grandes; por eso hacemos un llamado a los maestros o los responsables de las listas escolares, de que no exijan marcas”, dijo.

Redacción DC/Gabriela P.