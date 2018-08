La apuesta es transformar Campeche a través de la educación para crecer en grande: Medina Farfán

“Es necesario hacer un cambio en el proceso de enseñanza, usar las nuevas tecnologías a nuestro favor, y reforzar el esquema educativo; para reorientar nuestro proceso formativo en beneficio de nuestros jóvenes, dotarlos de herramientas para enfrentar el proceso de globalización y estar mejor preparados al egresar, ya que sólo con educación podremos hacer crecer a Campeche”, aseveró el titular de la Secretaría de Educación (SEDUC), Ricardo Medina Farfán, al clausurar el taller “Innovar para Crecer”, que forma parte de las acciones de capacitación a personal docente, en el marco del programa Google for Education en el Estado.

En el auditorio de la escuela preparatoria del Instituto Campechano, ante académicos participantes, autoridades educativas, y capacitadores, Medina Farfán afirmó que aplicar esta política pública, denominada Google for Education, y que consiste en la utilización de Chromebooks en los centros escolares, permite que los jóvenes y docentes se involucren en el uso de herramientas tecnológicas para consolidar un nuevo esquema, para aprender y enseñar.

Su importancia es tal, dijo, que este programa actualmente distingue a Campeche a nivel Latinoamérica, ya que ha permitido otorgar más de 15 mil equipos en su primera etapa, en beneficio de alumnos y maestros, lo que provocará que el cambio educativo sea de trascendencia y de mayor riqueza para los alumnos.

“En la geografía Estatal, el 42% de alumnos y docentes de bachillerato fueron beneficiados con la entrega de dispositivos Chromebook en esta primera etapa y esta experiencia puede generar un modelo de implementación, no sólo en México sino a nivel Internacional. Esto nos llena de orgullo, y ver que ustedes están comprometidos para participar en estas capacitaciones nos da la certeza que lograremos afianzar algo muy bueno para nuestros estudiantes; y es que no podemos concebir una educación, un proceso de enseñanza que no eche mano del uso de la tecnología con los alumnos porque está claro que esto incide en el desarrollo profesional de los jóvenes que pasan por nuestras aulas, por eso tenemos que generarles esas habilidades para que tengan un mejor futuro”, añadió.

El titular de la SEDUC remarcó que “a días de arrancar el ciclo escolar, es muy oportuno realizar una revisión de los avances de este programa, de lo que se tiene que trabajar, de las debilidades y fortalezas para que se puedan fijar metas, objetivos, experiencias, intercambiar ideas, ver qué ha funcionado y qué no y entonces arrancar con mucha energía para que este proceso que se inició el año pasado pero que ha tenido etapas subsecuentes, realmente tenga continuidad y tenga el éxito que tanto se desea”.

Durante este acto de clausura del taller, que tuvo una duración de más de 30 horas, docentes del plantel 06 de Mamantel del COBACAM, de la Escuela Preparatoria del Instituto Campechano, así como del CETIS 82, compartieron su experiencia en el uso de los equipos digitales y del proceso de capacitación, los participantes coincidieron en la gran utilidad del sistema para establecer planes de trabajo, metas y acciones para el ciclo escolar que está por iniciar, así como fortalecer los aspectos inherentes al programa.

En el taller “Innovar para Crecer” se contó con la presencia de 29 académicos y siete capacitadores, así como de los directores Generales del Colegio de Bachilleres (COBACAM), Adlemi Santiago Ramírez; del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Campeche (CECYTEC), Cindy Saravia López; y del Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica en Campeche (CONALEP), Oswaldo Rosemberg Lozano Reyes así como el rector del Instituto Campechano, Fernando Sandoval Castellanos.