Padres de familia, por 45 años han depositado su confianza en la Universidad para la formación de sus hijos.

El Dr. Emilio José Baños Ardavín, Rector de la UPAEP dio la bienvenida a todos los estudiantes de nuevo ingreso que se incorporan a la Universidad en una nueva etapa de su vida.

El corazón de la UPAEP son ustedes jóvenes que hoy se integran a este gran nido, al Nido de las Águilas, así recibió a los estudiantes provenientes de diferentes estados de la república mexicana y de Europa, Asia y Estados Unidos.

Agradeció a los padres de familia que acompañaron a los nuevos universitarios, por la confianza que han depositado en esta Institución, “sus hijos entran a una etapa bien interesante, una etapa en la que hay que dejarlos volar, pero tienen ustedes que estar siempre ahí presentes, porque en cualquier desvío, en cualquier titubeo, sus hijos saben que ustedes están ahí, y es importante ese acompañamiento”.

El Dr. Baños Ardavín enfatizó, la UPAEP va a hacer todo lo posible, todo lo que está en sus manos para no defraudar esa confianza que ustedes padres de familia han depositado en nosotros.

Asimismo, dijo, “ustedes jóvenes comienzan una aventura única en su vida, estos próximos años son un momento extraordinario, no se va a volver a repetir. Por ello, es un tema que se lo deben de tomar con mucha seriedad, pocas veces en la vida nos damos el tiempo para dedicar uno, dos, cinco, algunos hasta seis años para fraguar no una carrera, no un proyecto profesional, un proyecto de vida, y de eso se trata el reto al que te queremos invitar, de eso se trata esta aventura en la que te queremos acompañar durante esta fase importante de tu vida”.

Los invitó a disfrutar su estancia en la UPAEP, a que conozcan la esencia de la Universidad, “muchos de ustedes ya han vivido una etapa preuniversitaria en las prepas UPAEP, y ahora lo van a vivir en toda su expresión”, para ello, compartió los 4 elementos distintivos de la institución.

El primero, que la institución tiene una personalidad propia, una forma de ser Universidad, hoy en este lugar –El Nido-, ven una serie de pendones que hablan de esa garra característica de las Águilas UPAEP, pero esto es sólo una muestra, la gran competencia de su vida, te invitamos a que la asumas desde la perspectiva del liderazgo transformador que propone la Universidad. “Hoy estamos cumpliendo 45 años, Tú vas a ser la generación, que entra en el 45 y que proyecta la Universidad hacia el 50 aniversario de su fundación, eso me parece fabuloso, pero, desde hace 45 años, lo que caracterizó a esta Universidad en su fundación, fue que ante una serie de situaciones que no le satisfacía, que no le gustaban, que no proponía un esquema de desarrollo para la persona en nuestra sociedad, en nuestro país, un grupo como ustedes, de estudiantes acompañados por sus profesores, decidieron dar un paso al frente, decidieron que esa circunstancia que vivían en su sociedad, en ese momento, tenía que transformarse y eso, es una nota característica del líder UPAEP. Queremos proponer una transformación de esta sociedad, a partir de la formación de cada una de nuestras vidas”.

Subrayó, este es el primer elemento distintivo de UPAEP, gente que no se conforma, gente que tiene un horizonte, que sabe que las cosas pueden ser diferentes, que saben que se puede construir una humanidad que realmente sea solidaria, que se atreva a verse a los ojos, que se atreva a ver por los más vulnerables y decida cambiar, y eso lo sabemos, es parte de un cambio personal.

El segundo, es que tenemos unos referentes desde los que hablamos, desde los que proponemos nuestra propuesta educativa, esta Universidad tuvo la claridad de distinguir los valores del pensamiento cristiano, por eso es una Universidad de identidad católica, que desde esos valores, se abre a todos, incluso aquellos que no comparten esa profesión de fe, pero que en última instancia nos invita a darlo todo, a dar la vida misma por los demás.

Reiteró que la ciencia con amor, la ciencia con servicio verdaderamente transforma y en ello se finca la propuesta formativa de la UPAEP. “Es un descubrir para qué quiero ser ingeniero, de que le sirve a la humanidad, qué talentos puedo cultivar para transformar la realidad de la empresa, para catapultar las vocaciones productivas del país. Cómo puedo ser un médico que verdaderamente atienda a la persona, pero en su perspectiva completa e integral, que respete y promueva la vida desde sus inicios hasta su final natural. Cómo formarme yo como un abogado, como un político que verdaderamente vea más allá de mis horizontes para verdaderamente transformar, para procurar el bien común”.

Como tercer elemento, indicó, esta generación también va a vivir en su máxima expresión, una novedad, una evolución del modelo educativo de la Universidad, el Modelo U50, que irán viviendo porque son los destinatarios, modelo que se ha venido trabajando desde hace dos años, para adecuar la propuesta universitaria a los tiempos actuales.

El Dr. Baños Ardavín manifestó que los estudiantes tendrán la oportunidad de vivir estas experiencias significativas que los reten de forma transversal con otras disciplinas, enfrentando problemas reales, retos reales que se viven allá fuera, en la sociedad y que se requieren transformar para bienestar de las personas y es ahí en donde entra la intervención de los líderes UPAEP.

Dijo que un cuarto elemento es, que la Universidad tiene una visión clara de la internacionalización, el año pasado se recibió mucho más gente de la que salió al extranjero, cerca de 500 estudiantes de diferentes países, principalmente de Europa y América. La Universidad busca que los jóvenes tengan una experiencia internacional, pero además de que esa perspectiva global, se viva en las aulas, en el campus universitario de la UPAEP, con la visita de alumnos y profesores internacionales que comparten sus conocimientos y cultura.

En ese orden de ideas, señaló que la Universidad cuenta con toda una infraestructura, pero antes que ello, tiene un claustro de maestros muy potente y talentoso en todos los ámbitos del saber, en el campo de la investigación, campo en donde la UPAEP es una de las universidades particulares con más investigadores en el Sistema Nacional de Investigadores del CONACYT, que los estarán acompañando a lo largo de su carrera. Además contarás con una infraestructura sustentada en diferentes laboratorios y servicios que “te invito a sacarles el máximo provecho, que están a tu servicio durante tu trayecto universitario”.

Por último, los invitó a atreverse a cambiar la realidad que están viviendo y poner al servicio de los demás sus conocimientos, “la mesa está puesta, de cada uno de ustedes, dependerá hasta dónde quieren llevar este proyecto, hasta dónde quieren sacarle el provecho a esta experiencia que están comenzando con su vida universitaria, ustedes tienen la última palabra”. Bienvenidos al Nido de las Águilas UPAEP.

El Dr. Baños Ardavín junto con profesores y administrativos, recibieron a los estudiantes y padres de familia que acudieron al curso de inducción para conocer la Universidad, que será su casa en los siguientes años.