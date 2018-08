No hay democracia perfecta, la democracia es un proceso que debe ir mejorando día a día, en donde se deben identificar los obstáculos que la limitan y darle vida a través de las elecciones, aseveró la Dra. Michelle Bachelet, expresidenta de la República de Chile, durante su visita a la UPAEP.

La Dra. Bachelet estimó como ejemplar la pasada elección en México por la nutrida participación y el reconocimiento oportuno por parte de los contendientes del triunfo de Andrés Manuel López Obrador, previo a su participación en el VI Congreso Internacional de Ciencia Política que organiza la UPAEP y la Asociación Mexicana de Ciencias Políticas (AMECIP).

Acotó que el hecho de que los contendientes reconocieran el triunfo fue ejemplar porque permitió dar una salida normal a una elección, además de que permite que “el país sienta que las cosas van con normalidad”.

Explicó que la participación de los ciudadanos en las elecciones de América Latina ha marcado una tendencia a la baja, sin embargo, México fue la excepción por la nutrida participación que se dio. “Lo qué pasó en México fue una elección ejemplar, para el mundo”. Agregó, “espero que le vaya bien a México y que el nuevo gobierno le cumpla a los ciudadanos, deseo lo mejor para este país”.

Indicó que la violencia no es el camino para solucionar los problemas de una nación, el gobierno debe respetar los derechos humanos de las personas, promover y proteger a los ciudadanos, trabajar en la promoción de los valores y respeto por las personas.

Reiteró que la democracia es clave en un país, pero, no es suficiente, “no basta con extender la democracia, como lo es la participación electoral, el mejoramiento de los sistemas democráticos, porque si estos últimos, no generan los resultados para mejorar la vida de los ciudadanos, se genera por un lado decepción, desánimo, falta de interés y por lo tanto, que la gente no acuda votar”, además de que se debe combatir la corrupción y luchar por rescatar la confianza en las personas y principalmente en los jóvenes que crean en la política y que esta puede ayudarles a mejorar su vida.

Con respecto al papel de la mujer en los países latinoamericanos lamentó la situación por la que atraviesan un buen número de mujeres que tienen que enfrentarse a problemas como violencia, feminicidios, desigualdad de salarios, pocas oportunidades de crecimiento en los diferentes sectores de la sociedad y por ello, urge generar políticas públicas que ayuden a la mejorar las condiciones de las mujeres.

La Dra. Michelle Bachelet enfatizó que todo gobierno debe respetar y salvaguardar los derechos humanos de las personas, asegurar que cualquiera de sus acciones, no perjudique el derecho humano de cualquier persona, tiene que proteger y promover los derechos humanos.

De igual forma, señaló que se requiere de leyes que sancione a las personas infractoras, que no respeten los derechos humanos de los ciudadanos, así como de que los gobiernos ratifiquen los protocolos de respeto de los derechos humanos.

Puntualizó que para reducir los feminicidios y violencia contra la mujer, es importante trabajar desde la casa, en las escuelas, desde una educación en los niños y jóvenes para respetar a las mujeres, de “fomentar una igualdad de trato y respeto entre niños y niñas, fomentar una cultura de cómo se resuelven los conflictos al interior de la familia, en la escuela, de enseñar que la violencia no es el camino para resolver los problemas, de que la gente conozca cómo se protege a las víctimas”.

Recomendó que es importante trabajar con “monitores comunitarios”, para orientación, prevención y protección de casos de feminicidios, así como tener una legislación muy dura, porque muchas veces jueces han encontrado en algunas atenuantes que permiten dejar en libertad a los agresores, por lo tanto, las leyes deben permitir que se castigue a las personas que se encuentren culpables por sus acciones”.

Por su parte, el Dr. Jesús Tovar, Secretario Ejecutivo de la Asociación Mexicana de Ciencias Políticas (AMECIP), señaló que en el VI Congreso Internacional de Ciencia Política que se celebra en la UPAEP están participando cerca de 500 académicos no sólo de México sino también de América Latina, Europa, Estados Unidos, Corea y Japón.

Asimismo dijo que también están interviniendo investigadores de otras universidades poblanas que se han sumado a la organización y trabajo multidisciplinario mediante las diferentes mesas de trabajo y conferencias que se van a realizar durante los 4 días de trabajo.

Refirió que en los diferentes escenarios políticos del mundo podemos encontrar “políticas gubernamentales que tienen éxito y que son notables en la esfera mundial, como es el caso de países como Chile, Costa Rica y Uruguay, naciones que nosotros los académicos denominamos de alta calidad democrática, es decir, indudablemente tienen algunos problemas, pero pienso que hay que aprender de las lecciones internacionales que implican cómo una democracia se puede ir consolidando, que son formas, pero que también son contenidos y en esos contenidos tiene que ver la participación de los ciudadanos y de cómo, éstos se sienten y encuentran vinculados con los gobernantes, pero sobre todo de cómo los ciudadanos nos beneficiamos de la democracia”.

El Dr. Tovar subrayó que Chile es un ejemplo de calidad democrática, no solamente en América Latina, sino en el mundo, hay indicadores para nosotros los estudiosos de la política que nos enseñan y dicen qué ocurrió y qué está pasando en el país de Chile para alcanzar estos cambios democráticos.

En la conferencia de prensa acompañaron a la Dra. Michelle Bachelet, Ex-Presidenta de la República de Chile; el Dr. Jesús Tovar, Secretario Ejecutivo de la Asociación Mexicana de Ciencias Políticas (AMECIP); Por la UPAEP, Dr. Herminio Sánchez de la Barquera y Arroyo, Decano de Ciencias Sociales y Mtro. José Valente Tallabs González, Director de la Facultad de Ciencias Políticas.

