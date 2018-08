A causa de las altas temperaturas, el sector panadero a presentando pérdidas significativas en sus ventas desde un 55 a 60 por ciento, aunque hasta el momento no se han presentando cierres en los negocios, señaló, el delegado de la Cámara Nacional de la Industria Panificadora (Canainpa) en Campeche, Héctor Mena Trejo.

“Han habido situaciones drásticas que en este caso no nos han favorecido y nos queda claro, la verdad el decremento ha sido muy cuantioso, las perdidas realmente son notables, la temporada de calor es muy abrumadora y las ventas por consiguiente no están favoreciendo en nada”, manifestó.

En esta temporada de lluvias que inclusive han sido escasas, mencionó, que se han incrementado las ventas, pero no lo suficiente para recuperarse de las pérdidas que se han registrado en los últimos meses, por lo cual, cada vez es más difícil sostener sus empresas y a los empleados, sin embargo, se les ha exhortado a los socios de buscar algún tipo de prevención.

Mena Trejo, aseguró, que otro de los factores por lo cual se han visto afectadas las panaderías afiliadas en la Canainpa y que por ende cuentan su licencia de funcionamiento como lo marca la ley, es el comercio informal, pero lamentablemente el Ayuntamiento de Campeche no ha hecho nada al respecto para que se acabe ese tipo de práctica.

En ese sentido, indicó, que de las 700 panaderías de todo el Estado, tan sólo son 36 que cumplen con el pago de sus impuestos y su licencia de funcionamiento, y a pesar de haber tenido pláticas con las autoridades municipales, hasta la fecha continúa la veta desleal.

“No puede ser posible que las panaderías que ni siquiera tienen una licencia de funcionamiento y no pagan ningún tipo contribución ni al municipio ni al estado, sigan operando y realmente es un tema muy delicado y nos está afectando, hay que reconocerlo, les hace falta trabajo en equipo y reactivar esa parte, pues les hemos entregado listas de gente que no está en el reglamento y no está pagando impuesto, haciendo caso omiso a ello señalando que les falta inspectores”, manifestó.