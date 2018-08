Debemos sentirnos muy orgullosos de lo que hemos logrado: AMC

Recibimos el informe con toda responsabilidad: Dip. Laura Baqueiro

San Francisco de Campeche, Cam.- En cumplimiento a lo que dispone la Constitución Política del Estado de Campeche, el Gobernador Rafael Alejandro Moreno Cárdenas entregó por escrito el tercer informe sobre el estado general que guarda la administración pública estatal, que recibió la diputada Laura Baqueiro Ramos, presidenta de la Junta de Gobierno y Administración del Congreso del Estado, acompañados en el presidium por el magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia, Miguel Ángel Chuc López, quien recibió una copia del informe.

Durante la Sesión Solemne del Congreso del Estado, el titular del Ejecutivo estatal subrayó en su mensaje que Campeche demanda no sólo trabajar en equipo, “sino sentirnos muy orgullosos de lo que hemos logrado a lo largo de los años”, para luego reiterar su total respeto a los Poderes Legislativo y Judicial.

Antes, reconoció a los 35 diputados de la LXII Legislatura porque “han hecho un papel de trabajo, de responsabilidad, cerca de la sociedad”.

Destacó que Campeche es un Estado en paz, en armonía y tranquilidad, que “necesita de nosotros, los ciudadanos esperan mucho de nosotros, seguir trabajando en unidad”, porque “Campeche es y será siempre primero”.

Hizo un llamado a tener bien puesta la camiseta por Campeche, y a las nuevas autoridades municipales que próximamente entrarán en funciones, les recordó que hay que cumplir a los ciudadanos, que siempre tendrán su apoyo, y que “palabra comprometida debe ser palabra cumplida”.

Por su parte la diputada Laura Baqueiro Ramos reconoció “la firme convicción democrática del gobernador Alejandro Moreno Cárdenas, de venir personalmente al Congreso a hacer entrega de tan importante documento”.

Agregó: “Recibimos el informe con toda la responsabilidad que ello implica. Lo vamos a leer y analizar, así como haremos la glosa del informe, que consiste en señalar las observaciones que correspondan, que en su momento las haremos valer en las comparecencias de los titulares de la administración pública estatal”.

De antemano, expresó, “podemos decir que hemos sido testigos, como todos los campechanos, del ejercicio de un gobierno dinámico y transformador, que valora el pasado, pero que quiere construir un mejor futuro; vemos un gobierno que quiere superar inercias y conformismos, un gobierno que se atreve a ir más allá de lo acostumbrado”.

Señaló que Campeche “es hoy la suma de todas sus generaciones”, donde “los niños y jóvenes se preparan en las mejores escuelas que jamás hemos tenido, las personas con alguna discapacidad tienen hoy un mejor presente y un mejor horizonte, los adultos mayores aportan mucho a nuestra sociedad, las mujeres participamos más que nunca y los hombres tienen la motivación de saber que no están solos en la gran tarea de construir un mejor Campeche”.

“Ese es el Campeche de hoy: fuerte, preparado, entusiasta, emprendedor, decidido y profundamente orgulloso; los ciudadanos hacen valer su voz como nunca antes, tanto personalmente como a través de las organizaciones de la sociedad civil”; un Estado “con ciudadanos extraordinarios, y por eso, quienes nos dedicamos a la política tenemos el deber de ser buenos políticos y defender los intereses de los ciudadanos. No supongamos ni pretendamos adivinar nunca que los ciudadanos quieren tal o cual cosa, vamos mejor a escucharlos, atenderlos y entenderlos, vamos mejor a construir las respuestas efectivas que ellos quieren y no las que nosotros nos imaginamos que quieren”.

Luego de la declaración de apertura de la Sesión Solemne se comisionó a las diputadas Marina Sánchez Rodríguez, Elia Ocaña Hernández, María del Carmen Pérez López, Leticia del Rosario Enríquez Cachón y Andrea del Carmen Martínez Aguilar, para acompañar hasta el recinto oficial a los licenciados Rafael Alejandro Moreno Cárdenas, Gobernador Constitucional del Estado, y Miguel Ángel Chuc López, magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado, a efecto de que los citados funcionarios ocuparan sus respectivos lugares en el presidium.

Presentes en la sesión, el ex gobernador Abelardo Carrillo Zaval, legisladores federales por Campeche, ex presidentes de la Gran Comisión y de la Junta de Gobierno y Administración del Congreso del Estado, ex diputados locales, presidentes municipales, autoridades civiles, educativas y militares, titulares de organismos autónomos, y servidores públicos de los tres niveles de gobierno.

Con la entonación del Himno Campechano concluyó la Sesión Solemne, a la que sin permiso de la Directiva no asistieron los diputados Adriana de Jesús Avilez Avilez, Martha Albores Avendaño, Luis Ramón Peralta May y Rosario de Fátima Gamboa Castillo.

OFRENDA FLORAL

Antes de la sesión, autoridades de los tres niveles de gobierno y de los tres Poderes del Estado, encabezados por el Gobernador del Estado, colocaron una ofrenda floral al pie de la estatua de don Pablo García y Montilla, en la explanada del Palacio Legislativo, con motivo de celebrarse el 161 aniversario de la emancipación política del Estado de Campeche.