Con la finalidad de fortalecer la atención médica de manera más ágil y dinámica, la Secretaría de Salud del Gobierno del Estado exhorta a familiares de pacientes que son atendidos en el Hospital General de Especialidades (HGE) “Dr. Javier Buenfil Osorio” a donar sangre, ya que esta acción hace más rápido y eficiente el servicio médico al usuario en caso que requerir transfusión o una operación.

El llamado es para acudir al Centro Estatal de la Transfusión Sanguínea de Campeche (CETS), que recibe donadores de sangre todos los días del año incluyendo sábados, domingos y días festivos de 7:00 a 18:00 horas; practicando la donación voluntaria se garantiza el abasto suficiente y seguro de sangre y sus componentes en el hospital.

En este contexto, la dependencia estatal concientiza al ciudadano que ante un amigo o pariente que recibe una transfusión en el hospital es necesario reponer un paquete sanguíneo, también una persona puede donar su sangre para uso propio, lo que evita problemas de compatibilidad.

Para ser donador, tiene que pesar más de 50 kg, tener de 18 años a 65 años de edad, estar sano, no estar desvelado, acudir con seis horas de ayuno, presentar credencial oficial con fotografía, no presentar infecciones respiratorias, no padecer enfermedades de transmisión sexual, no haberse vacunado en el último mes, no estar embarazada o lactando, no consumir drogas, no estar tomando medicamentos, no tener caries, y las personas con tatuajes o piercing deben esperar un año después del procedimiento.

Por otra parte, el jefe del servicio de Ginecología y Obstetricia del HGE, Medardo Cohuó Muñoz, explicó que este hospital consume el mayor número de transfusiones, y señaló que es indispensable contar con unidades de sangre ante una urgencia obstétrica que se puede presentar durante el embarazo, el parto o cesárea, puerperio o cuarentena.

Agregó que otro de los requisitos para que la atención en el hospital sea más rápida y de calidad para toda mujer embarazada, es contar con los documentos para expedir el Certificado de Nacimiento, documento oficial que otorga la institución de salud, para proceder a la realización del Acta de Nacimiento en el Registro Civil correspondiente.

Destacó que el Certificado de Nacimiento es un documento oficial de carácter individual e intransferible, que certifica el nacimiento de un producto vivo en el momento mismo de su ocurrencia, proporcionando a la madre un comprobante de este hecho. Es un formato único de registro de nacimientos de uso obligatorio en el territorio nacional.

La obtención del Certificado consiste en que una vez que se da el nacimiento, el personal de salud que atendió al nacido vivo tiene la obligación de expedirlo dentro de las primeras 24 horas posteriores al hecho. El Certificado de Nacimiento debe ser entregado a la madre sin ninguna condición una vez que es dada de alta.

Por tal motivo, invitó a la ciudadanía a que la entrega de documentos sea de manera oportuna en el módulo del HGE, ubicado en el área de urgencias, y los documentos que se necesitan en copias fotostáticas son: Póliza del Seguro Popular vigente, Acta de Nacimiento, credencial de elector, comprobante de domicilio y CURP.

