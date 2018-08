Con el inicio de la temporada de pulpo, las comerciantes del molusco conocidas como “Pulperitas”, ya se encuentran instaladas en la Avenida Pedro Sainz de Baranda, de está ciudad capital, para ofrecer a los campechanos pulpos cocidos de diversos tamaños y precios.

Desde las 7:00 horas hasta las 16:00 horas, y con precios que oscilan, de los 40 pesos hasta 150 pesos, de acuerdo al tamaño, las mujeres campechanas se encuentran en la espera de clientes, con la esperanza de que este año les vaya mejor, ya que lamentablemente se ven afectadas por los altos precios que los pescadores venden este producto.

A tres días de haber iniciado la temporada, las mujeres reportan buenas ventas, sin embargo no las esperadas, tomando en cuenta que a penas inician y esperan que este fin de semana se registre un repunte significativo, para al menos recuperar lo invertido, cantidad desde los mil pesos.

Durante un recorrido por dicha área, se vislumbro que automovilistas y motociclistas se acercaban a los negocios, para comprar el pulpo cocido, aunque algunos sólo preguntaban los precios sin llevar nada.

La comerciante, Liliana Sonda, invitó a los campechanos de compra este producto, de buena calidad y a un precio accesible, pues a pesar de que ellas lo adquieren hasta 80 pesos el kilogramo, tratan de asignar precios accesibles, aunque tengan una mínima ganancia.

“Se esta vendiendo el producto no tal vez como quisiéramos pero a penas llevamos tres días, esperamos un incremento este fin de semana, por eso invitamos a los campechanos de que acerquen a comprar su pulpo cocido a buen precio y calidad” manifestó.

Por su parte la señora Zoila María Hernández, dijo, que se han visto afectadas por los altos precios que los pescadores están vendiendo al producto, ya que a veces no recuperan lo invertido con las ventas, y por tal de no afectar la economía de los ciudadanos tratan de venderlo lo más accesible aunque sea una mínima ganancia, para que no se quede el pulpo y se eche a perder.