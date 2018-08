Desgarradores gritos irrumpieron en la oscura noche. La mayoría de los habitantes del pueblo “La Ignorancia”, permanecieron refugiados en sus jacales mientras unos pocos salían a investigar su procedencia. Agazapados desde un escondite, con terror, descubrieron a cabecillas y achichincles de los peores grupos terroristas: “Los Rojos”, “Azules”, “Morados”, “Verdes”… que se habían dado cita en ese lugar, encarnizando una mortal disputa por poseer a su víctima. Patria, en medio de aquella turba, aunque agonizante y con su vestido tricolor hecho jirones, aún tenía fuerzas para luchar y defender el patrimonio de sus hijos. El águila, muda testigo, con las patas encogidas, temerosa de volver a perderlas, miraba horrorizada la sexenal escena.

Los gritos de Patria retumbaron nuevamente reclamando al pueblo su intervención: “¿Dónde están los que han de hacerme justicia? ¿Dónde están los que prometieron defenderme con su sangre? ¿Pueblo, no te has cansado de la demagogia y de las reformas que se hacen para beneficio de unos pocos? ¿De qué se venda nuestro petróleo, minas, bellas artes, antropología, la tierra y con ella, nuestro destino? ¿De vivir pisoteado, explotado, con represiones, amedrentado, con violencia y de bailar al son de los gringos? ¿No sientes pena de verme destruida? He sido saqueada, violada, mancillada, ultrajada y exhibida de la peor manera por nacionales y extranjeros. ¿Creen que estos depredadores que se autonombran mis defensores, me aman de verdad? ¡Ay!, queda tan poco de mí. ¡Pueblo, no temas!, soy de todos, no de una minoría. ¡Pueblo, despierta, defiende tu patrimonio!”

El pueblo agachó la cabeza y se replegó a su guarida a seguir durmiendo. Patria, exánime, cayó al piso llorando su inevitable sino. Al verla vencida y desprotegida, los malhechores arremetieron de nuevo contra ella, desmembrándola y repartiéndose los pedazos.