Un niño enciende la televisión, sus ojos están puestos sobre “El Ombligo de la Luna”, galgódromo donde cada seis años se llevaba a cabo una carrera y cualquier perro que cuente con el apoyo de su manada, puede competir por el gran premio. Se habían anunciado cinco participantes: un lobero irlandés gris con machas; un cachorro fox terrier ; un pug maduro, ladraba pero no intimidaba; un viejo labrador, que corría por tercera vez y una galga afgana, que tuvo que retirarse, porque aunque independiente, declinó por favores debidos al cachorro.

El apoyo entre el público estaba dividido, incluso, comenzaron disputas estúpidas, todo para que los contendientes los ignoraran desde la pista. A algunos ni les gustaban los perros, pero se sentían obligados a apoyar por comodidades que habían obtenido en la carrera anterior.

Conforme los perros recorrían distancia, se vislumbraba quien estaba tomando la delantera, no sin escuchar uno que otro chisme. “Yo escuché que el pug es muy roñoso, muerde las manos tan fuerte que podría arrancarlas”; “el fox terrier es un falso, cuando están los medios se echa en una cobija pulgosa, pero cuando no lo ven se mete a su casita en E.U.A.”; “el lobero irlandés es un mentiroso, dice que va a compartir su premio, pero ya anda oliéndose el trasero con perros de casas privadas en el extranjero”; “el labrador ya está muy viejo, vamos a estar peor, sé que no tenemos las mejores croquetas, pero éstas rancias son lo único seguro que conocemos”, se escuchaba, mientras el ganador estaba a pocos metros de ser anunciado.

De repente apagan el televisor:

—¡No, mamá! Quiero saber quién va a ganar.

—El que sea mijito, de todos modos, lo único que quieren es el hueso, sin importar que tan roído esté.