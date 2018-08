Recibí un sobre de color rosa pastel, lacrado, con los datos de remitente y destinatario plasmados en letra garigoleada. Me causó mucha gracia el leer quién era el remitente, “Juzgado de las flores aromáticas”. ¿Quién de mis colegas abogados me estaría jugando esta broma? Contenía una demanda en la cual se me acusaba de estar enfermando a numerosas hadas al grado de que corrían peligro de muerte. Cada párrafo me hacía reír más, por lo bien redactado y ocurrente del hecho. Me fui a trabajar. Llegué a casa cansada, me tiré en la cama aún vestida y no abrí los ojos hasta la mañana siguiente cuando me despertó la sensación de estar siendo observada. Me hallé en una sala que olía a rosas y jazmines, una anciana duende vestida con toga y con actitud de juez, me decía: “Le aviso que tendrá pesadillas cinco días por no haberse presentado a tiempo y habernos obligado a traerla a fuerza”. Veía la sala asombrada, estaba repleta de pequeñas hadas, preciosas y relucientes, que lucían enfadadas y me miraban con odio. La juez añadió: “Por esta vez sólo escuchará. No cree en la democracia ni en las elecciones, señora, esto tiene consecuencias en el mundo de las hadas, ¿quién cree que crea esos cuentos?, ¡ellas!, ¡las está matando! No convenza a los demás de que su voto es inútil. Sé que desconocía lo que provocaban sus palabras, por tal motivo sólo no podrá expresar su opinión, no podrá enfermar hadas y dejará que los demás adultos crean en cuentos, ¿entendió?”

Desperté en mi cama, seguro había sido un sueño. Eso creí hasta que traté de expresar mi incredulidad en el sistema electoral y la lengua se me hizo nudo y no pude despegar los labios.