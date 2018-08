Con el objetivo de poder realizar estudios en áreas de Energía, Biotecnología y Desarrollo Turístico en distintos países del mundo, tres estudiantes campechanos resultaron beneficiados dentro de la Convocatoria para la Formación de Recursos Humanos de Alto Nivel en Programas de Posgrado de Calidad en el Extranjero, Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT)–Fundación Pablo García (FPG) del Estado de Campeche 2018, siendo uno de ellos quien reciba recursos directos de la Convocatoria de la Secretaría de Energía (SENER), informó el director general de la FPG, Jorge Esquivel Ruiz.

Indicó que por octava edición, el CONACYT y el Gobierno del Estado, a través de la FPG, abrieron la convocatoria antes citada el pasado 05 de marzo y cerró el 11 de mayo de este mismo año, cuyos resultados se publicaron el 30 de julio en el sitio web www.fundacionpablogarcia.gob. mx; precisando que se recibieron solicitudes de tres estudiantes quienes obtuvieron las becas.

Destacó que a pesar de que a principios de año el CONACYT anunció que se contaba tan solo con una beca para el Estado de Campeche, como resultado de gestiones ante el Consejo. en coordinación con el COESICYTDET, fueron autorizadas dos becas en la convocatoria estatal y se canalizó la tercera solicitud para ser atendida dentro de la Convocatoria CONACYT-SENER 2018.

Manifestó que entre los nuevos becarios se encuentra Rut Noemí Martínez Ramírez, quien realizará el Master in International Sustainable Tourism, por la Universidad Monash, en Australia; mientras que Iván Eduardo Teáhulos Castillo, estudiará el Master in Science Applied in Biotechnology, en la Facultad de Agricultura y Ciencia Medioambiental en la Universidad McGill, en Quebec, Canadá.

Abundó que en el área de Energía, Jesús Gerardo Falcón Reyes cursará el Master in Advanced Energy Solutions-Industrial Energy Processes, por la Universidad Aalto, en Finlandia, la cual es totalmente subsidiada con recursos de la SENER.

Esquivel Ruiz precisó que la FPG, en el marco esta convocatoria, destina 25 mil pesos por año de estudio a cada becario; mientras que el CONACYT otorga hasta 300 mil pesos anuales por concepto de matrícula, así como mil 100 dólares mensuales para gastos de manutención.

Recordó que del 2010, que se inició con el programa en mención, hasta el 2017 se ha logrado beneficiar a un total de 19 estudiantes campechanos, de los cuales cuatro son del municipio de Carmen, uno de Escárcega y los restantes de Campeche; con recursos por 641 mil 366 pesos, con recursos estatales al 100%.

Puntualizó que de éstos 19 beneficiarios, 14 han realizado estudios de maestría y cinco de doctorado, en áreas relacionadas con Pesca y Acuacultura, Agricultura, Ganadería, Energía, Industria, Biotecnología, Preservación de Infraestructura Industrial, Contaminación e impacto ambiental, Silvicultura, Desarrollo Turístico y Manejo de la zona costera; en países como Reino Unido, España, Francia, Alemania, Canadá, Cuba, Escocia, Holanda y Estados Unidos.

