Satisfecha de haber cumplido con los compromisos trazados desde el inicio de la administración ejecutando programas de inclusión social para personas con discapacidad, tal como fueron encomendados por su esposo el Presidente Municipal, Edgar Hernández Hernández; la Presidenta del Patronato del Sistema DIF Municipal, Enna Ortiz de Hernández cerró con un desayuno de agradecimiento; actividades curriculares, de recreación y esparcimiento de personas con discapacidad.

Ortiz de Hernández resaltó los grandes avances alcanzados durante estos años de trabajo a favor de la inclusión, palpando con hechos la integración de mujeres y hombres con alguna discapacidad, trabajando en instituciones públicas y privadas, teniendo su propio negocio o simplemente siendo personas no dependientes, al poder transitar en calles o lugares donde ya existen las condiciones.

“Estoy muy agradecida con todos ustedes, sus familias y la familia DIF municipal, hemos hecho un gran trabajo en equipo, ustedes han tenido la disposición, impulsados por su gran deseo de avanzar y eso ha sido fundamental para su desarrollo personal; de verdad les agradezco que ustedes hayan atendido los llamados para asistir a su pláticas y talleres de sensibilización, a los talleres donde aprendieron algún oficio que ahora les permiten auto emplearse y por tener paciencia cuando gestionaban alguna necesidad”.

Durante el desayuno realizado en el Salón de Usos Múltiples de ISSSTECAM, Reconoció también que parte indispensable para atender las necesidades de los grupos vulnerables fue la colaboración desde la dirección general del DIF municipal a cargo de Olivia Madrigal Rico, que de manera operativa, se logró un sistema para acelerar los procesos y trámites de gestión respondiendo en tiempo y forma sus gestiones.

“Ya no estaremos en el DIF, pero me voy satisfecha sobre todo porque me llevo a muchos amigos a quienes pude ayudar y apoyar y espero poder hacerlo desde la trinchera en la que yo me encuentre, pero aún hay tiempo y no duden en continuar haciendo uso en los servicios que se ofrecen en los consultorios médico, de odontología, los aparatos funcionales o cualquier otra gestión”.

Acompañada por Concepción Cuevas Sánchez y Herman Arian Brito Avilez, Coordinador de Asistencia Social, hizo extensivo que cómo parte de los logros obtenido a base de gestiones y luchando a favor de las personas con discapacidad visual, ya existe en la capital del estado un restaurant en el que pueden acudir y sin depender, pueden pedir alimentos utilizando su menú en braille; adelantó que ya se realiza la gestión para que además obtengan 10% de descuento en sus consumos.

