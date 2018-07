Desde hace 10 años, vecinos de la Privada12-B de la colonia Granjas, tienen que sufrir encharcamientos e inundaciones, a causa de fugas de agua por el mal estado de las tuberías, situación que ya han denunciado a través de oficios al Ayuntamiento de Campeche y a pesar de que tienen conocimiento el Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Campeche (SMAPAC), no ha hecho nada para solucionar el problema.

El señor, Juan Manuel Ek Montero, lamentó, que después de muchos años, actualmente no le han dado solución a este problema de fugas de agua provocando severos encharcamientos e inundaciones mayormente en la tarde cuando sube la presión del vital líquido, mismo que ha generado la proliferación de mosquitos.

“Algunos vecinos se encargaron de llevar los reportes al Ayuntamiento, pero hasta ahora no nos han hecho caso, ayer nos visitó la regidora Laura Hernández a reparar la lámpara, y le comentamos esta problemática que no sólo nos encharca la calle sino también brote de moscos por el agua acumulada y esperemos que nos hagan caso” dijo.

Detalló, que estás fugas surgen mayormente en la tarde cuando sube la presión de agua y ya ni los niños pueden estar jugando tranquilamente porqué deben estar en medio del agua, además, de que estos encharcamientos ya generan mal olor.

Reiteró, que como vecinos han cumplido con reportar el problema y ahora solo falta que las autoridades correspondientes, cumplan con su trabajo, “no sé porqué no nos hacen caso, no sé si porqué es una privada, y durante estos 10 años que vivo por aquí, esta privada no le han dado mantenimiento, nos tienen abandonados con los servicios públicos”.

Pidió al Ayuntamiento de Campeche de que verifiquen el problema y busquen una solución, así como también a la Secretaría de Salud, de que pasen a fumigar, porqué por los encharcamientos hay muchos moscos.