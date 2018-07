El dirigente del Partido de Trabajo (PT), Antonio Gómez Saucedo, se defendió de las acusaciones de ex candidatos y coordinadores de campaña por supuesta traición, venta de candidaturas y mal uso de los fondos del partido, algando que deben respetar el marco estatutario del instituto político que señala que si hay una diferencia interna no se puede exponer públicamente.

Y aunque dijo ser respetuoso de la opinión de quienes fueron su equipo en las pasadas elecciones, muy a pesar de su supuesto respeto de la opinión de sus militantes, ya se ha presentado la situación a la Comisión Nacional de Justicia, Garantías y Controversias del PT, para que analicen y determinen las sanciones correspondientes, dejando claro que habrá sanciones para aquellos que externaron sus inconformidades.

“Uno de los artículos dice que si hay alguna diferencia de opinión al interior no se puede hacer pública, mucho menos acusar sin tener prueba o difamar, ya que causa una sanción”.

Asimismo se defendió diciendo que la mayoría de quienes lo acusan no están afiliados al PT y que ya se presentaron las pruebas y las certificaciones de que no hay ninguna afiliación, para que la dirigencia nacional tome una decisión, porqué el marco estatutario tiene sus tiempos, periodos establecidos y obviamente tienen que cumplir un procedimiento.

Deslindandose de estas acusaciones, mencionó, que estos señalamientos sólo buscan crear confusión y división dentro del instituto político, por lo cual, ya hizo un llamado a todos los que estuvieron participando en las campañas políticas y a los militantes de que no se preocupen, que las instancias del PT lo resolverán.

Lo que Gómez Saucedo no dejó claro, es que si no son afiliados como él señala, cuáles serán las sanciones, ya que no se rigen por los estatutos del partido, pero sí aseguró que la campaña marchó con regularidad y quienes tengan dudas lo pueden comprobar ante el órgano electoral local, quien tiene captada la cantidad de recursos que recibió el partido que no fue arriba de los 220 mil pesos, mismos que se dividieron entre los 40 candidatos.

