Cansados de los altos costos de los tratamientos y entre otras deficiencias que existen en el Hospital de Especialidades “Javier Buenfil Osorio”, familiares de pacientes con diálisis, manifestaron su enojo ya que se les dificulta pagarlo y a pesar de estar afiliados al Seguro Popular no reciben apoyo alguno para cubrir este gasto.

Amparo Alba, Diana Isabel Gómez Hernández, y Pedro Velázquez, y otras 27 personas más, se han visto afectados por los costos del tratamiento, ya que estos varían dependiendo del nivel en el que se encuentre cada paciente, que van de los 500 a 12 mil pesos, lo cual, representa excesivos precios.

La señora Amparo Alba, lamentó, este abuso en los costos de cada tratamiento, ya que además de esto tienen que hacer otros gastos, de compra de cajas de diálisis, medicamentos y traslados para que puedan ser atendidos.

“Aparte de los altos costos en los tratamientos debemos hacer otros gastos, si no traemos las cajas de diálisis no ingresan a nuestro paciente, si necesitan algún medicamento que no hay ahí nosotros lo debemos de comprar, si el paciente termina su diálisis a las 11 de la noche y no hay vehículo para trasladarlo a su lugar de origen, tenemos que pagar otro día de hospitalización” manifestó.

Señaló, que se supone que al estar afiliados al Seguro Popular deben absorber una parte de los gastos médicos, como la farmacia, y análisis, pero lamentablemente eso se lo cobran, cuando antes se hacía una carta compromiso y ahora ya no.

“Según el subdirector dice que no hay dinero en el Hospital y que debe salir de algún lado, mientras nos estamos viendo afectados unas 30 personas, y bueno el costo de los tratamientos varias hay de, 2500, 1500, 5000, 6000, varía, y la mayoría estamos en nivel 3, y nos exceden el precio, lo cual, se nos dificulta pagar y queremos que nos sigan cobrando como en el nivel 1 de 500 pesos que eran más accesibles los precios, sin negarnos a pagar y traer lo que nos pidan” indicó.

Expuso, que cada vez es complicado poder costear el tratamiento de sus familiares, ya que hay personas que vienen cada 15 días, otros 2 veces a la semana, así como también hay pacientes que tienen que ir al hospital cada 7 y 21 días, dependiendo del estado del paciente.

Por su parte, la señora Diana Isabel Gómez Hernández, denunció, malos tratos por parte del personal de dicho hospital, al no querer dar atención a su paciente a pesar de que había pagado sus mil 594 pesos de ingreso, pero no traía sus cajas de diálisis y medicamentos, a pesar de que les dijo que después de que ingresarán a su madre, iría a comprarlo, “tuve que dejar a mi madre que esta ciega sentada en la sala de espera, para ir a comprar lo que me pidieron y después de una hora que la ingresaron”.