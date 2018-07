Vecinos de la avenida Campeche por calle Yacasay, de la unidad habitacional Colonial Campeche, denuncian, la falta de transporte público en determinadas horas, sobre todo en las mañanas cuando deben llevar a sus hijos a la escuela, así como fines de semana afectando a la gente que trabaja.

Por lo cual, pidieron al Instituto Estatal del Trasporte (IET), que encabeza Candelario Salomón Cruz, que exhorten a la empresa Autobuses y Microbuses Modernos, Urbanos y Suburbanos de Campeche (Ammuscam) para que cumpla con el servicio como debe de ser los 365 días del año.

El señor, Francisco Alavés Richaud, comentó, que desde hace algunos meses han tratado de entablar una comunicación con el dueño de la empresa Ammuscam, pero se han negado de llegar a un acuerdo, por lo cual, la molestia de los vecinos es cada vez es más.

“Contamos con el servicio de transporte, pero no como de costumbre, en las mañanas cuando los niños necesitan ir a la escuela o al trabajo sólo contamos con tres o cuatro turnos de camión y después de ahí ya no volvemos a ver a ningún camión, se nos quita, y lo mismo sábado y domingo nos dejan sin transporte y hay gente que todavía trabaja y que necesita ir al trabajo” manifestó.

Asimismo refirió que por las noches hay gente que también se ha visto afectada, pues no cuentan con un vehículo particular y es necesario recurrir al transporte urbano y al no contar con la empresa Ammuscam con ruta de Colonial Campeche para retornar a su casa, deben tomar el camión de Ex Hacienda Kala y tienen que caminar casi 12 cuadras para llegar a su domicilio.

“La petición que hacemos al IET que si esa empresa tiene una concesión de 5 años en esta sección, que les llamen la atención o le pida que por favor nos brinden el servicio como debe de ser, consideramos que en temporada vacacional o después de la hora de trabajo, la afluencia del consumidor disminuye, pero supongo que deben de tener algún incentivo para que solventen ese problema, que nosotros no podemos solucionarlo porque ellos aceptaron la concesión así y que hicieron un estudio socioeconómico de que si les convenía” apuntó.