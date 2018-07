Con el objetivo de promover la equidad de género y la participación de los varones en la planificación familiar, la Secretaría de Salud del Gobierno del Estado realizará la Jornada Estatal de Vasectomía sin Bisturí, que tiene la meta de incrementar el número de usuarios de este método permanente.

El plan de acción de esta jornada enfocada a los hombres, consta en incentivar la paternidad activa y elegida, así como la responsabilidad del hombre en la planificación familiar y la anticoncepción; también sensibilizar y concientizarlos a impulsar el autocuidado y el uso de los servicios de salud reproductiva.

La directora de servicios de salud, Xóchitl Georgina Poot López, señaló que con estas acciones se promueve entre la población la planificación familiar, con énfasis a incentivar la paternidad activa y elegida y la responsabilidad del hombre en este tema, por lo que se ofertarán en todo el Estado las jornadas de vasectomía sin bisturí.

Exhortó a todos los hombres que deseen un método de planificación familiar definitivo, a que participen en esta jornada de vasectomía, la cirugía es totalmente gratuita y rápida, tarda 45 minutos desde que entran al consultorio y se retiran; “es una cirugía ambulatoria, además se utiliza anestesia local por lo que el paciente llega caminando y se va caminando”, dijo.

Otra de las ventajas de este procedimiento es que no requiere curación, pero sí una revisión a los siete días y se comprueba su efectividad a los tres meses después de la cirugía con un estudio gratuito llamado “Espermatoconteo”; el paciente puede regresar a su trabajo siempre y cuando no requiera de esfuerzo físico, a los 15 días se puede practicar deporte y previa valoración médica se puede reanudar la actividad sexual a los siete días ya que no afecta el desempeño sexual.

De esta manera, este 24 de julio, en la ciudad de San Francisco de Campeche, iniciarán las cirugías en el Centro de Salud “Dr. Wilberth Escalante Escalante; el 27 en Ciudad del Carmen y el 31 en Escárcega; los interesados se pueden comunicar al Departamento de Salud Reproductiva al teléfono 981-811-4182, ya que se estarán realizando valoraciones en el Centro de Salud “Dr. Wilberth Escalante”, de lunes a viernes de 14:00 a 20:00 horas con previa cita.

Redacción