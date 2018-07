Al informar que estarán egresando 2 mil 466 alumnos del Colegio de Bachilleres de Campeche (COBACAM) y la última graduación se llevará a cabo el 31 de julio en el plantel Calkiní, su directora Adlemi Santiago Ramírez, indicó, que el día primero de agosto iniciarán con el propedéutico, para reanudar las clases el día 15 de dicho mes, donde se esperan a 4 mil 050 alumnos de nuevo ingreso, ya registrados.

En ese sentido, subrayó, que en los últimos años el Cobacam ha tenido una importante demanda de jóvenes que desean estudiar su educación media superior en los diferentes planteles de la geografía estatal, que conforman a la institución educativa, por lo cual, se han visto en la necesidad de abrir nuevos turnos haciendo solicitud a la Subsecretaría de Educación Media Superior (SEMS) y construir salones con recursos propios.

“El caso es no dejar a ningún muchacho afuera, se abren turnos como en Isla Aguada, que ya se solicitó abrir un turno en la tarde, igual en el plantel del Ukum, porqué la matrícula está creciendo y por eso nos queda abrir turnos en la tarde; en el caso de Chiná lleva 3 años rebasando la matrícula pero no nos permite abrir nuevos turnos, por eso hicimos un salón desde el semestre pasado porqué no nos damos abasto, teníamos que los muchachos estudiaban en el laboratorio y ya ni ahí entraban”, señaló.

De igual manera, comentó, que el Cobacam cuenta con 5 modalidades de capacitación de trabajo, y se han hecho modificaciones por parte de la Dirección General de Bachillerato (DGB), la cual se refiere a informática que cambió a un enfoque de información con programación.

Puntualizó, que todos los cursos de capacitación de trabajo son avalados por la DGB y se han cambiado algunas de acuerdo a la actividad más sobresaliente de los municipios, como en el caso de Atasta, donde se eliminó la de costura, ya que no hay trabajo en maquiladoras como en el municipio de Tenabo.