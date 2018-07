Las pésimas condiciones en algunas calles de las diferentes colonias del municipio, aún persisten, y con ello han generado el hartazgo ciudadano, ya que de acuerdo a los propios ciudadanos las autoridades municipales se han olvidado de brindar mejores servicios públicos y calles dignas.

La calle Cuarzo entre Plata y Brillante de la colonia Minas, no es la excepción, enormes baches, que no sólo generan una mala imagen urbana, si no que ponen en peligro la integridad de los vecinos y conductores, sobre todo que es una zona muy transitada e inclusive es una de las rutas del transporte urbano.

Al preferir omitir su nombre, una ciudadana expuso, que desde hace un año y medio, la calle se encuentra en pésimo de estado, situación que han reportado y han denunciado en los diferentes medios y nadie ha hecho algo al respecto.

“Sólo una vez vinieron a medio tapar el hueco, pero se nota la calidad del pavimento, porqué no duró ni un mes y los baches volvieron a parecer, es lamentable, han ocurrido accidentes sobre todo de motociclistas que deben lidiar para no irse en el bache y a consecuencia pierden equilibrio y caen en el piso” manifestó.

Lamentó, que una vez más el Ayuntamiento de Campeche que encabeza Edgar Hernández Hernández, demuestra su defenciencia y el poco compromiso que tiene con la ciudadanía de brindar mejores servicios públicos, a pesar de sus exigencias y los incrementos de impuestos.

Ante ello, pidió, que antes de que concluya su administración se encargue de pavimentar y bachear las calles con material de calidad, para evitar que más baches sigan apareciendo, ya que es uno de los principales problemas que tienen en la colonia y una molestia ciudadana, que se debe solucionar cuando antes, “pedimos a las autoridades de que se pongan a trabajar antes de que se vayan, y nos dejen una calle digna, que no exponga la integridad de quien es habitamos por la zona”.