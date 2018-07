El Partido Revolucionario Institucional (PRI), se encuentra en un proceso de profunda reflexión, ya que no es el mismo de hace algunos años, cuando era un partido que tenía como prioridad a la militancia y el liderazgo de las bases juveniles se tenían que acreditar, además, de que permitía que poco a poco se construyera una carrera política, así lo señaló, el dirigente nacional de la Red de Jóvenes por México, Pablo Angulo Briceño, al mencionar que en los próximos meses estará trabajando por Campeche desde el Congreso de la Unión como diputado federal plurinominal.

“Sin duda el primero de julio la ciudadanía nos dio un importante mensaje a todos los partidos políticos y a todos los políticos; hoy en nuestro país que bueno hay democracia y se consolidó y la gente elige a quien considere una mejor opción. En el PRI estamos analizando, saber lo que pasó, en que momento nos alejamos de la gente y dejamos de ser un partido competitivo” indicó.

Asimismo, confirmó, el cambio de la dirigencia nacional del instituto político, con la renuncia de René Juárez Cisneros y la entrada de Claudia Ruiz Massieu (secretaria general), y en los próximos días se convocará a los 700 consejeros políticos nacionales, para tomar la decisión de quien continúa al frente del partido.

“Creo firmemente que lo importante es la unidad y después de esto, tendremos un proceso de renovación, donde seguramente habrá importantes perfiles liderazgos y auténticos del partido compitiendo buscando el liderazgo del PRI, hay quienes aseguran que el PRI no tiene destino, yo conocí al partido cuando no era gobierno federal, y éramos una bancada de 70 diputados y habían quienes dijeron que no íbamos a regresar, pero con trabajo, constancia, valor a la militancia e impulsando los mejores cuadros y perfiles, después de 12 años recuperamos la presidencia de la República” subrayó.

Respecto a su próximo cargo, refirió, que será en los próximos meses que estará asumiendo la responsabilidad como diputado federal y lo cual, debe ser responsable de lo que implica, por histórico de lo que se va a vivir, una relación con los Estados que va cambiar una dinámica diferente, donde estará atento sobre todo para fortalecer a las entidades federativas, ya que no es posible que haya Estados, que se queden sin poder ejercer ciertos recursos.

Así mismo contribuirá, para combatir la corrupción desde el Congreso, para fortalecer las instituciones y la reforma 102 constitucional que permitirá una Fiscalía autónoma, uno de los temas que tendrán que abordar.