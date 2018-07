“La mayoría de la gente piensa que los viernes o martes 13 son días de mala suerte y es todo lo contrario, el viernes y martes 13 es de buena suerte, por lo que la gente pueda salir a la calle con fe, que salgan como todos los días a la calle que no les va a pasar nada” aseguró el Maestro en Ciencias Ocultas, Ernestino del Jesús Pérez.

Los martes y viernes 13 por muchos años han sido considerados días de mala suerte, pero lejos de serlo pueden ser momentos oportunos para solicitarles a algunos brujos les realicen trabajos de sanación, buena vibra o magia blanca, así lo aseguró el Maestro de Ciencias Ocultas, quien además recalcó que también hay brujos que usan estos días para realizar trabajos oscuros como desear la muerte de alguien,

“Es una luna que muchos que trabajan así como yo lo utilizan para hacer maldad, yo trabajo de acuerdo con la luna, ya sea para hacer cualquier tipo de trabajos, para curar a las personas, para atraer a una persona, retirar alguna persona no deseada, para los que piden buena suerte, para que les vaya bien en sus negocios, todo eso se puede hacer en los viernes 13 o martes 13” afirmó el esotérico.

Al ser una fecha cabalística para las doctrinas espirituales ésta representa gran importancia por lo que Ernestino del Jesús, pide a los campechanos dejar los miedos y tabús a un lado, salir de sus casas y realizar sus actividades con normalidad.

“Por eso le pido al público que se quite ese temor de porque es viernes 13 no quieren salir, se quedan encerrados en su casa, pero al contrario es un día de buena suerte, siempre y cuando se tenga fe y la magia se enfoque para cosas buenas, también se puede ir a lado malo pero esos aspectos yo no los manejo” finalizó Don Ernestino.