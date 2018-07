El día de hoy los Magistrados del Tribunal Electoral del Estado de Campeche (TEEC), Carlos Francisco Huitz Gutiérrez, Brenda Noemy Domínguez Aké y Víctor Manuel Rivero Álvarez, determinaron la inexistencia de las violaciones en materia de propaganda político-electoral que invocaba José Luis Flores Pacheco.

Flores Pacheco quien es el representante del Partido de Regeneración Nacional (MORENA) ante el Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Campeche, el día 27 de junio de 2018 presentó un escrito de queja por la presunta violación a la ley electoral debido a que el Partido del Trabajo (PT) y el Partido Liberal Campechano (PLC) se encontraban haciendo uso de la imagen de Andrés Manuel López Obrador (AMLO) para su beneficio.

Según lo manifestado por Flores Pacheco, Daniel Sanchez Figueroa, Nelson Martinez Ramirez y Ana María López Hernández del PT y Miguel Gutiérrez Sánchez, Carlos Plata González de PLC, utilizaron la imagen y el nombre de AMLO en propaganda impresa, volantes que presuntamente fueron distribuidos en el municipio de Calakmul.

Dado que el denunciante no aportó elementos suficientes para acreditar los días, horas y lugares donde supuestamente se distribuyó la propaganda, no se puede comprobar las circunstancias de tiempo modo y lugar, por lo tanto el el Pleno concluyó que no se actualizaba la irregularidad alegada por el quejoso.

Por otra parte en entrevista al Magistrados Presidente Carlos Francisco Huitz Gutiérrez, dio a conocer que hasta el momento se tienen presentado 12 impugnaciones en el proceso electoral “estos medios de impugnación lo que recibimos en primer término son los avisos, por que los medios de impugnación se presentan ante la autoridad electoral administrativa, ante el Instituto electoral o ante los consejos distritales o municipales“

Cabe mencionar que dentro de estas 12 impugnaciones ya se encuentra la procedente del ciudadano Pablo Gutiérrez Lazarus, siendo este el último presentado, pero Huitz Gutiérrez no descartó la posibilidad de que se interpongan otros, teniendo de plazo hasta el 31 de agosto para terminar con las resoluciones.

Milagros Ascencio