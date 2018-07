Más de 50 pescadores se plantan en el Palacio de Gobierno, exigen renuncia de Rodríguez Vera

Aseguran que padrón único de pescadores esta “hecho a modo”

Este martes pecadores ribereños y de altura llegaron a Palacio de Gobierno para reunirse con autoridades estatales y exigir la destitución de José del Carmen Rodríguez Vera como Secretario de Pesca por no cubrir el pago del apoyo por veda y baja captura, aseguran que son más 400 hombres de mar los que no han recibido el subsidio y no están dispuestos a seguir esperando.

“Siempre nos han pagado día 4 de julio hasta el día 6 y vea ahorita ya estamos día 10 y que todavía, que nos van a pagar con tarjeta y todavía cuando nos den la tarjeta hasta el día 10 van a empezar a cobrar y según lo que tengo entendido no van a pagar a todo el padrón, ya estuvimos con el Secretario de Pesca ¿qué hizo? se cerró, que no y no y no ¿para qué lo queremos? que lo saquen, que metan a otro que pueda solucionar el problema” expresó, Isaías Cach Pérez, pescador.

Pero minutos antes, poco más de 50 pescadores se manifestaron en las instalaciones de la SEPESCA, para denunciar que el padrón único de pescadores realizado por la Secretaría de Pesca está hecho a modo y dejando de lado a los hombres de mar de edad avanzada, los cuales han vivido toda su vida del producto marino.

“¿Por qué tratan de depurar una lista? en cuanto a nosotros, hemos dejado el alma en el mar, tengo 69 años ¿por qué me van a sacar ahora que ya estoy viejo? y ahora nos vienen a joder, no estamos peleando más nada que nuestros derechos, es injusto que dejen a los ancianos fuera de esto” manifestaron los hombres de mar.

Encabezados por Pedro Chi Pech, José del Carmen Huicab Fernández, Julio López García, entre otros líderes, exigieron que a los verdaderos hombres de mar se les incluya en este padrón a fin de que puedan cobrar el Programa de Fomento a la Pesca Sustentable, señalaron que en Ciudad del Carmen no se llevó a cabo esta depuración y el recurso ya les fue entregado.

Minutos más tarde, llegó el Secretario de SEPESCA, a quien no le quedó más opción que escuchar los argumentos de los pescadores quienes exigieron incluir a los permisionarios al programa de veda y baja captura, sin embargo, después dos horas de reunión, esta concluyó sin resultado positivo y los hombres de mar, optaron por retirarse y trasladarse al Palacio de Gobierno.

Ángeles G.