En la actualidad las ciencias de las humanidades tienen un papel importante en cuanto al estudio de la política, porque permite que la gente se sensibilice ante lo que está viviendo, señaló la Dra. Robin Ann Rice, profesora de la Licenciatura en Humanidades y Gestión Cultural de la UPAEP.

Como lo manifiesta la Dra. Martha Nussbaum, filósofa estadounidense e investigadora de la Universidad de Harvard, quien escribió un libro importante llamado “Sin fines de lucro”, en donde habla de la necesidad de las humanidades como facilitadora de los procesos democráticos, apuntó la académica.

Indicó que hay que recordar que estudiar las artes, la literatura y la gestión cultural, da paso a la formación de ciudadanos compasivos, personas que pueden ver el mundo “en los zapatos del otro, en los ojos del otro”. Por lo tanto, es importante tener presente a las humanidades porque generan este tipo de conciencia y de ver las cosas desde una perspectiva diferente.

Como sabemos hoy en día, vivimos en un mundo en donde falta fomentar la igualdad, en donde es necesario mejorar la economía de un buen número de familias, de mejorar las condiciones sociales y educativas, y es ahí en donde entra el campo de las humanidades, de hacer presente esa sensibilidad que hace falta en las personas y ver el mundo de otra manera, comentó la Dra. Robin Ann Rice

Ante el mundo complejo que se está viviendo, dijo que es necesario formar ciudadanos con un perfil mundial, “en donde el individuo esté consciente de la importancia que tiene la compasión, entendiendo la compasión como la manera de ver que la democracia no funciona nada más para un pequeño porcentaje de la población, sino que trabaja también para los que tengan necesidades que quizás uno mismo no tenga, pero ellos sí, y poder entender que sus necesidades son tan importantes como las nuestras”.

Asimismo señaló que estudiar el campo de las humanidades permitirá también ayudar a mejorar las condiciones de la economía del país, como sabemos, el turismo es la tercera fuente de ingresos, y el contar con personas entrenadas en las humanidades, pueden dedicarse a promover las zonas que pueden visitar los extranjeros a lo largo del país, y conocer la cultura tangible e intangible de México, “necesitamos personas que puedan hablar de todo el acervo cultural que tiene México”.

Dijo que en el caso de la UPAEP, ésta cuenta con la licenciatura en Humanidades y Gestión Cultural, mediante la cual se busca que los profesionales de este campo del conocimiento, participen en la promoción de la cultura, además de impulsar la actividad del hombre con un saber crítico e interdisciplinario, a través de la planeación, ejecución y evaluación de proyectos culturales de pertinencia social.

Las humanidades juegan un papel importante en este proceso de democratización que está viviendo el país.

Por su parte, el Dr. Noé Blancas Blancas, profesor de la Licenciatura en Humanidades y Gestión Cultural de la UPAEP, reiteró que ante la situación social que se vive en México, es importante que la gente “se ponga en el lugar del otro, porque de lo contrario, es imposible cualquier coexistencia. De nada nos sirven instituciones elevadas, ni constituciones tan avanzadas, si no reconocemos al otro”.

Agregó “que al referirse al otro, no quiere decir que sea el más vulnerable, porque el otro puede ser nuestro gobernante, nuestro diputado, etc., el otro no significa ser el más vulnerable, sino sentirse que está uno del otro lado en donde se toman decisiones, donde está la responsabilidad. Porque podemos pensar que ciertas decisiones que se toman en este país, no se corresponden con lo que creemos, con lo que pensamos o queremos, pero que son decisiones que se han tomado desde un punto de vista mucho más amplio que el nuestro”.

Por lo tanto, señaló que la democracia en nuestro país podría ser simpática para unos y no simpática para muchos otros, pero todos debemos trabajar unidos en beneficio de la sociedad en general, y desde el campo de las humanidades se puede lograr.

Por último, la Dra. Robin Ann Rice, señaló que para más información, pueden consultar la página de la UPAEP, www.upaep.mx, o bien, llamar al teléfono 2 29 94 00 Extensión 7688, con el Dr. Roberto Casales, Director de la Licenciatura en Humanidades y Gestión Cultural.

Redacción