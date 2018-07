“Lamentamos que algunos partidos políticos no asuman con madures donde los resultados no les fueron favorables y en donde sí pues pesan las dos medidas, esperamos que todo transcurra en paz como lo queremos todos los campechanos y apoyar a las autoridades que resultaron electas” extornó el ex Candidato a la Presidencia Municipal, Francisco Portela Chaparro.

El ex panista y ahora ex integrante externo del Partido Liberal Campechano, Francisco Portela Chaparro, aseveró que es lamentable y vergonzosa la actitud que han tomado partidos políticos como Movimiento Regenación Nacional (MORENA) y Partido Acción Nacional (PAN) al no respetar la decisión que los campechanos tomaron en las pasadas elecciones.

“En lugar de estar difamando a la Presidenta del Consejo Electoral, Mayra Bojórquez, con actas en la mano impugnen legalmente, no se vale incitar a la violencia, se deben aceptar los resultados porque históricamente los resultados de estas elecciones fueron increíbles, lo que lamento yo es que se le echen culpas, cuando los resultados no les favoreció a algunos partidos políticos le echan la culpa al Ejecutivo del Estado o a las autoridades del Instituto Estatal Electoral” alegó Portela Chaparro.

Finalmente el ex contendiente dijo que aunque el Partido Liberal Campechano haya perdido su registro en el estado, se mantendrá trabajando por el bien de los campechanos pero de igual forma estará pendiente del actuar de las próximas autoridades tanto federales, estatales y municipales, acción expresó deberá ser copiada por todos los campechanos.

“Vamos a estar vigilantes de las nuevas autoridades, debemos ser celosos, guardianes del actuar de sus acciones y pasos, hay amenazas de gente que no es del estado metió dinero, hay que estar muy pendiente de que eso no suceda, hay una queja por parte de los empresarios, una queja mía, ojala y por el bien de todos se dé dentro del marco de la legalidad el actuar de todas nuestras autoridades” opinó el ex panista.

Redacción DC / Angeles