Elecciones 2018

El presidente estatal del PRI, Ernesto Castillo Rosado, señaló que defenderá las elecciones en el municipio de Carmen, donde resultó ganador Oscar Rosas González como candidato a la Presidencia Municipal. Además, reconoció a los candidatos de otros partidos que resultaron ganadores y pidió que también se reconozcan los triunfos de su instituto político.

El lider estatal priista reiteró su reconocimiento al triunfo electoral de Andrés Manuel López Obrador y a los miles de ciudadanos responsables de organizar la jornada electoral del pasado 1 de julio, “donde México decidió”.

Castillo Rosado presentó a los candidatos ganadores de alcaldías, diputaciones locales y juntas municipales, indicando que se defenderá lo que se ganó en las urnas y no se permitirá que triunfen los que no fueron favorecidos con el voto ciudadano, “que digan que existe la democracia donde ganaron y donde no resultaron triunfadores señalen que se les robó”.

– Fueron los ciudadanos quienes decidieron en Campeche y en México; queda claro que cualquier candidato puede ganar un cargo de elección popular y se demostró en la pasada elección.

Después de reconocer a los candidatos electos de los municipios de Calkiní, Hopelchén, Champotón, Palizada y Calakmul, precisó que en Carmen se defenderá lo que se ganó en las urnas.

– Nuestro candidato a la alcaldía Oscar Rosas es un ganador y un político con resultados, por eso ha participado cuatro veces en las urnas, por contar con el respaldo de los ciudadanos.

Ernesto Castillo también realizó un reconocimiento a los candidatos electos a diputados y a los presidentes de juntas municipales que recibieron su constancia de mayoría de votos.

Castillo Rosado dijo que el PRI será una oposición responsable: “Se trabajará coordinadamente con el PVEM y Nueva Alianza para defender lo que se ganó en las urnas y para lo que viene; el pueblo de Campeche ya decidió y votó, el PRI será el partido de la legalidad que busca el bien de todos los campechanos”.

Alvar Ortiz Azar, candidato electo y dirigente del PVEM, reconoció a los miles de campechanos que salieron a ejercer su voto el pasado domingo 1 de Julio.

Dijo que los tres partidos en coalición reconocen lo que sucedió en el proceso electoral y se trabajará con todo para recuperar la confianza de los ciudadanos.

Añadió que la coalición del PRI-PVEM y PANAL sabe respetar la decisión que tomaron los ciudadanos el domingo.

– Los candidatos ganadores tienen claro que, hoy más que nunca, lo que se tiene que hacer es dar resultados. En redes sociales hay descalificación, eso fomenta el odio y pierde Campeche”.

Por su parte, Mario Tun Santoyo, dirigente estatal del Partido Nueva Alianza, expresó que en cada proceso electoral se pone en jaque la democracia de un país y Campeche demostró respeto a las reglas que vienen aplicando las autoridades que tendrán una responsabilidad en los próximos años.

Tun Santoyo dijo que trabajar en coalición permitió consolidar a su partido como la cuarta fuerza política en el Estado, y de acuerdo al conteo, de 392 mil votantes el PANAL obtuvo 12 mil votos en la entidad, lo que traerá como resultado contar con un diputado plurinominal en el Congreso Local.

Roque Sánchez, alcalde electo de de Calkini, reconoció que aunque los resultados no fueron favorables a nivel nacional y estatal, el PRI continuará trabajando.

Dijo que en Calkiní más de 13 mil ciudadanos pusieron su confianza en el PRI y convocó a trabajar juntos a los que decidieron por otro partido.

-Conferencia de Prensa