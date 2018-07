Elecciones 2018

No se vale denostar cuando te sale mal y aplaudir cuando sí te conviene: PT

Petistas le piden a los panistas acepten la derrota contundente

El Dirigente Estatal del Partido del Trabajo, Antonio Gómez Saucedo, le pide a la ex Dirigente Estatal del Partido Acción Nacional en Campeche y ahora ex candidata al Senado por el PAN, Yolanda Valladares Valle acepte la decisión que tomaron los campechanos el pasado 1 de julio.

Esto después de que militantes del PAN, Movimiento Ciudadano y Morena se reunieran para anunciar que impugnarán las elecciones pero interpondrán una denuncia penal contra los consejeros del Instituto Electoral del Estado de Campeche, así como a la Presidenta, Mayra Fabiola Bojórquez.

“Tendríamos que pedir entonces que se finque responsabilidad por delincuencia electoral a todo el pueblo de México y pueblo de Campeche, yo creo que los resultados están más que claros, el pueblo salió, voto y decidió, contra todas las expectativas el Congreso de la Unión, la Presidencia de la República, y la mayoría de los estados, esto están marcando un nuevo panorama político y eso se debe de respetar” externó, Gómez Saucedo.

De igual forma dijo Valladares Valle tiene deberá aceptar su derrota contundente asimilando que perdió la candidatura al Senado por lo que ahora solo le queda realizar una revisión interna a su partido para intentar restructurarlo para que en las próximas elecciones del 2021 les vaya mejor.

“No se vale desacreditar a las instituciones en este momento, puesto que tanto que las había acreditado cuando tenía los triunfos, no podemos caer en esa situación, de cuando no me conviene lo denigro y lo denostó, pero cuando si me conviene fue porque se actuó de manera correcta, creo que el PAN ahí tiene que reflexionar al igual que el resto de los institutos políticos que en su momento han sufrido la derrota por parte de la población mexicana” alegó el Dirigente Estatal del PT.

Finalmente la ex candidata a la Alcaldía de Campeche por el mismo partido, Ana María López Hernández, agradeció a todos los campechanos la confianza que le brindaron a ella y a los candidatos a diputados locales y afirmó cumplirán con los compromisos obtenidos durante sus caminatas.

P.G.