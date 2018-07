Ayer por la tarde, un grupo de padres de familia de la escuela primaria Felipe Carrillo Puerto, se manifestaron a las afueras de la escuela, para hacer un llamado a las autoridades educativas, de que le pongan un alto al director del plantel Ángel Briceño Segovia, quien está tomando decisiones que afectan a la comunidad estudiantil.

La señora Yesenia García, expuso, que el director de mencionada escuela, no quiere respetar el horario de salida y el servicio de alimentación, con el cual se han beneficiado a través del programa “Escuelas de Tiempo Completo”.

“No estamos dispuestos con el horario porqué tendríamos que venir a traer la comida a nuestros hijos y luego regresar por ellos a las cuatro de la tarde, queremos el mismo horario de salida con el servicio de alimentación, no queremos cambios sólo porque a él le conviene tener más horas y cobrar más, si el quiere trabajar más horas que se vaya a otra escuela” manifestó.

Asimismo dijo, que les están obligando a un cambio de uniforme, cuando la mayoría de los niños son hijos de pescadores y lamentablemente no tienen los recursos suficientes para solventar más gastos, además, acusan al director de no estar pendiente de la escuela, ya que las aulas y la cancha no se encuentran en las mejores condiciones.

“Hay un salón que tiene varios cortos circuitos que no se habían movido hasta el día de hoy, después de dos cortocircuitos mandaron a repararlo, por eso pedimos a las autoridades competentes de que vengan a checar las condiciones de la escuela y le hagan una auditoría al director, porque donde está el recurso que recibe y que como sociedad de padres de familia hemos trabajado para aportar, que no es capaz de darle un mantenimiento a la escuela” señaló.

Ante todo eso, hizo un llamado a la Secretaría de Educación (SEDUC), para que le exijan al director de que respete el horario de salida, y que inicien una auditoría, ya que en dos años de que Briceño Segovia está a cargo de la escuela, se han presentado varias irregularidades, que como padres de familia no están de acuerdo por el bien de sus hijos.

Redacción DC/G.P.