El día de hoy se dieron cita personal médico, Administrativos del área de la salud y habitantes de Seybaplaya, Champotón, para la inauguración de cinco unidades nuevas en diversos municipios del Estado de Campeche, con una inversión de 132,629,369 millones de pesos.

El Centro de Salud con Servicios Ampliados Seybaplaya, el Hospital de Palizada, el Centro de Salud Dr. Wilberth Escalante Escalante, el Centro de Salud de Hecelchakán y el Centro de Salud con Servicios Ampliados Ciudad del Carmen, fueron inaugurados de manera simbólica hoy por la mañana en el Centro de Salud de Seybaplaya.

En presencia del Dr. José Narro Robles secretario de salud federal, Laura Baqueiro Ramos, presidenta del Congreso del Estado, Rafael Rodriguez Cabrera, secretario de salud en el Estado y Raúl Armando Uribe Haydar presidente municipal de Champotón el Gobernador Alejandro Moreno Cárdenas enfatizó, estar muy contento por la puesta en marcha de la obra que beneficiará a miles de campechanos.

“Hoy la puesta en marcha con más de 24 millones de pesos aquí en Seybaplaya y que nos permite, en todos y cada uno de los municipios, en Palizada, en Hecelchakán, en Carmen, en Campeche y aquí en el municipio de Champotón seguir no sólo atentos de nuestra gente sino dándoles los mejores servicios a niñas, niños, mujeres, jóvenes, adultos mayores, a todos”.

Previamente Narro Robles señaló que las obras son producto del trabajo del gobernador y su equipo de colaboradores y que lo único que él traía era un mensaje del presidente de la República Enrique Peña Nieto para reiterarle al gobernador, presidente municipal y a los ciudadanos, su “compromiso de trabajar con toda intensidad hasta el último día de su mandato”.

Por su parte el Secretario de Salud destacó que a parte de estas cinco se está trabajando en otras cuatro, de donde tres van a ser entregadas antes de que finalice la presente administración, por lo cual reiteró que están trabajando para cumplir con las instrucciones del mandatario estatal.

Finalmente al término del evento Moreno Cárdenas en entrevista para los medios de comunicación dijo que en el Centro de Salud de Seybaplaya se invirtieron poco más de 24 millones, “algo muy importante, aquí en Seybaplaya no contaban con rayos x, no contaban con un área para los partos, para que nacieran las niñas y los niños, no contaban con laboratorio, no contaban con ambulancia de primera nueva como en la que hemos invertido”.

Milagros Ascencio