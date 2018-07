Transcripción de la entrevista realizada a la Consejera Presidenta Del Instituto Electoral Del Estado De Campeche (Ieec) Mtra. Mayra Fabiola Bojórquez González, durante el seguimiento de la 26ª sesión extraordinaria con carácter de permanente del Consejo General.

MAYRA FABIOLA BOJÓRQUEZ GONZÁLEZ (MFBG).- Hay candidatos que ya se han declarado ganadores, lo hemos dicho y sostenido desde el propio domingo, aún no hay ganadores, la declaración de validez de la elección la realiza el Instituto Electoral, y esto se determina al finalizar la sesión de cómputo, de tal forma que se encuentran trabajando los Consejos, están realizando ahora el Consejo Municipal los cotejos de las actas, que como ustedes saben se realiza acta por acta y como lo señalaron mis compañeros y compañeras Consejeros Electorales, en el IEEC no le tenemos miedo al recuento total de votos, si se dan las circunstancias y las hipótesis que prevé la ley en esta elección de Ayuntamiento de Carmen, pues se realizará el conteo voto por voto, aquí lo principal, lo primordial y nuestro objetivo como Instituto es, que se respete y se haga valer el voto de la ciudadanía, ese es el compromiso que todos pueden tener por sentado de parte nuestra.

¿Presidenta se hace un llamado a las personas, a los simpatizantes, incluso el día de ayer en el municipio de Tenabo, hubo participación del grupo de antimotines por el conato de bronca que se armó, se está saliendo de control esto?

MFBG.- Yo no diría que se está saliendo de control, en realidad no hemos tenido reporte de ningún incidente de gravedad alrededor de los Consejos, lo que siempre hemos dicho y hemos estado señalando desde el día domingo, el llamado a la civilidad le corresponde no solo a la autoridad electoral, le corresponde también realizarlo a los Partidos Políticos, a todos sus militantes, a todos sus simpatizantes, ellos conocen perfectamente las reglas del juego, porque están establecidas desde mucho antes de que iniciara el Proceso Electoral, saben los momentos, saben los tiempos, saben cuando podemos hablar de que existe ya una declaratoria de validez, cuando existe ya la declaratoria de que existe un ganador, cuando jugamos con estas situaciones y digamos que pronunciemos un triunfo que todavía no tienen en la bolsa, podrían haber algunos ciudadanos que consideren que lo que está pasando que las actividades que está realizando el Instituto es en función de vulnerar estos resultados y no es así, aquí tenemos que actuar sobre resultados concretos, sobre actividades concretas y lo concreto lo tendremos cuando finalicen los cómputos en los Consejos Distritales y Municipales.

¿El llamado a las dirigencias, digo, tenemos en la sesión del consejo a dos dirigentes y no han interpuesto ningún posicionamiento para calmar a sus simpatizantes?

MFBG.- Creo que esta pregunta se la tendrían que realizar a las personas correspondientes, por parte del Instituto siempre nuestro llamado a sido hacia la civilidad, hacia el orden, no podemos hablar de que con violencia vamos a lograr las cosas, tenemos cauces institucionales, los Partidos saben también de estos cauces y saben que esto no es la última etapa, terminando los cómputos distritales y municipales, aun tenemos la vía impugnativa que pueden agotar, no solo en la instancia local, sino también en la instancia regional en Xalapa, entonces, la petición también aquí y es a la paciencia, a la prudencia, vamos a esperar a las actividades que realicen los Consejos Distritales y Municipales.

¿Las sesiones Distritales y Municipales son públicas o no son?

MFBG.- Son públicas pero también hay que considerar los espacios donde se encuentran instalados estos Consejos.

¿Pregunto porque hay limitaciones para periodistas, para tomar fotos?

MFBG.- Son públicas, pero también repito, hay que tener en cuenta las limitaciones de los espacios en donde se realizan las sesiones.

¿Entonces sí pueden entrar, sí pueden tomar fotos?

MFBG.- Vuelvo a repetir, las sesiones son públicas pero hay que tener en cuenta las limitaciones del espacio, las oficinas en donde se encuentran realizando los cómputos y que además necesitamos que los Consejeros y los representantes de los Partidos Políticos puedan trabajar con la debida diligencia, porque es un trabajo arduo, es un trabajo muy meticuloso el que se encuentran realizando.