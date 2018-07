Amigas, amigos de los medios de información:

Acabamos de concluir un encuentro con el Presidente Enrique Peña.

Fue un encuentro cordial, amistoso, importante, porque tratamos temas que tienen que ver con la transición; el lograr que la transición entre un Gobierno que está en funciones y que va a concluir, y de un nuevo Gobierno que empieza a conformarse; que, de acuerdo al marco legal vamos, primero, a ser Presidente electo, en mi caso, y el día 1º de diciembre será el acto de Toma de Posesión.

En todo este periodo tenemos que ponernos de acuerdo en muchos temas, sobre todo, en lograr que la transición se dé de manera ordenada, pacífica, que no haya sobresaltos; que haya confianza en temas económicos, financieros, con el compromiso de que vamos a ser respetuosos de la autonomía del Banco de México; que se va a mantener una política macroeconómica, con equilibrios fiscales; que no va a haber injerencia en temas financieros, en lo que respecta al intercambio monetario, lo que tiene que ver con la paridad del peso con el dólar. Temas que, repito, corresponden al Banco de México.

Autonomía, equilibrio macroeconómico y que continúen los programas en proceso, que no se detenga ninguna actividad y, sobre todo, que se garantice la paz y la tranquilidad en este periodo de transición.

Fue muy bueno el encuentro; amistoso, repito.

Le agradecí al Presidente Peña por actuar de manera respetuosa durante el proceso electoral, como lo dije la noche del domingo.

Me consta que cuando un Presidente interviene en las elecciones no hay una auténtica, una verdadera democracia.

Yo he padecido de ese intervencionismo faccioso, que no corresponde a sistemas políticos democráticos. Y ahora tengo que reconocer que, en este proceso electoral, el Presidente Peña actuó con respeto y las elecciones fueron, en lo general, libres y limpias.

No dejaron de haber problemas, intervención de autoridades en algunos estados. Pero los órganos electorales se van a hacer cargo de que se limpien estos procesos, y que se haga valer la ley y se respete el voto de los ciudadanos.

En lo general, insisto, fue muy destacada la actitud respetuosa del Presidente Enrique Peña Nieto en este proceso electoral.

Hablamos de varios temas, hablamos de todos esos temas: el Tratado de Libre Comercio, Aeropuerto, Reforma Energética; hablamos de presupuesto, hablamos de seguridad.

Y llegamos a la conclusión, a propuesta del Presidente Peña, de iniciar el proceso de transición una vez que el Tribunal Electoral emita el fallo y me nombre Presidente electo.

En tanto no exista este reconocimiento legal, no podríamos establecer una relación institucional como se desea.

Vamos a ser respetuosos de las formas, porque la forma es fondo. No hay que precipitarnos. Todo a su tiempo.

Desde luego, hicimos el compromiso de actuar de manera conjunta, con mucha unidad, sobre todo, en el tema del Tratado de Libre Comercio.

-PREGUNTA: (…) llegaron a algún acuerdo para una segunda reunión.

-ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Me invitó a una reunión de la Alianza del Pacífico, en Puerto Vallarta, el 24 de julio. Ya acepté asistir, esperando que ya para entonces sea Presidente electo.

-PREGUNTA: (inaudible).

-ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Habíamos quedado de que yo iba a nada más informar, pero por qué va a ser tan acartonada esta conferencia.

Vamos a contestar preguntas. Nada más que con orden.

-PREGUNTA: (inaudible).

-ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Él me hizo ese planteamiento.

Le dije que voy a analizarlo. Fue un buen gesto de su parte. Además, él actúa en el interés de que se proteja a quien va a ser el Jefe del Estado Mexicano. Yo he sostenido que me cuida la gente, que me cuida el pueblo; que el que lucha por la justicia no tiene nada qué temer. Y quedé en resolver sobre este tema.

No lo tengo todavía resuelto, no lo tengo definido. De modo que vamos a seguir así, me va a cuidar la gente, y ustedes me van a estar procurando, porque yo quiero mantener la comunicación con ustedes y van a actuar de manera ordenada, como lo han hecho, sin apachurrar.

-PREGUNTA: (Inaudible)

-ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Tratamos temas que tienen que ver con la Reforma Energética, pero van a entrar a trabajar los equipos que se han formado con este propósito, a partir de que yo sea Presidente electo.

-PREGUNTA: Los equipos que van a trabajar en la transición, Andrés Manuel, cuáles serán los nombres de los equipos, tanto de su equipo, como el del Gobierno Federal, que habrán de participar en esta transición, ¿se lo comentó el Presidente Peña Nieto?

-ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Sí.

En el caso de nosotros, para los asuntos políticos, la licenciada Olga Sánchez Cordero, Tatiana Clouthier y se incluyó a Julio Scherer.

En el tema económico: Carlos Urzúa, que va a ser el próximo Secretario de Hacienda, y Alfonso Romo, Coordinador de la Oficina de Presidencia.

Y en lo que tiene que ver con política exterior: Héctor Vasconcelos, Marceo Ebrard.

Y el encargado de la comunicación, que lo conocen ustedes desde hace mucho tiempo, que me ayuda mucho, César Yáñez.

Ese es el equipo para la transición.

-PREGUNTA: (Inaudible)

-ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Me dio mucho gusto recibir al ingeniero Cárdenas, platiqué con él, él es precursor del movimiento democrático de nuestro tiempo.

Él, como muchos luchadores sociales, como el ingeniero Heberto Castillo, como el doctor Nava, como Clouthier, como doña Rosario Ibarra; muchos han luchado en este país para establecer una auténtica, una verdadera democracia, y para llevar a cabo una transformación, un cambio.

Nunca los vamos a olvidar. Siempre los vamos a recordar, a ellos y a muchos ciudadanos, de todas las clases sociales, que iniciaron este movimiento, iniciaron esta lucha.

Lo que nosotros estamos cosechando tuvo que ver con la siembra que se hizo en años anteriores, en décadas. Estamos hablando del movimiento estudiantil del 68, del movimiento magisterial, encabezado por el maestro Othón Salazar; estamos hablando del movimiento ferrocarrilero de Demetrio Vallejo; estamos hablando de la lucha de Valentín Campa.

De la lucha de muchos dirigentes y de muchos mexicanos que han contribuido a crear esta nueva situación política en el país, que nos va a permitir llevar a cabo la cuarta transformación de México. Estamos comprometidos con ellos, con los precursores de este movimiento.

No les vamos a fallar. No vamos a traicionar al pueblo de México.

-PREGUNTA: (inaudible)

-ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: No tratamos ese tema. Eso ya es un compromiso de nuestra parte, como otros.

-PREGUNTA: ¿Pero sí hablaron del avión?

-ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Tampoco. Pero ya tomamos la decisión que no vamos a utilizar el avión presidencial. No voy a trasladarme en los aviones del Gobierno, ni voy a viajar tampoco en los helicópteros del Gobierno.

Cuando tenga que viajar, lo voy a hacer como siempre, en aviones de línea comercial y por tierra, en eso no hay ningún cambio. Eso no se trató, porque esas son posturas que ya se decidieron, son definiciones.

Vamos a cumplir con todo eso que hemos ofrecido durante el proceso de campaña. Vamos a cumplir con todos nuestros compromisos.

-PREGUNTA: (Inaudible).

-ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Hablamos sobre el tema del Aeropuerto. Se acordó que a partir de que se declare que soy Presidente electo inician equipos conjuntos para el análisis de lo que más convenga al interés general.

-PREGUNTA: (Inaudible)

-ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Sí. El Presidente tiene una actitud abierta, que yo agradezco mucho, de cooperación en todos estos temas.

Por ejemplo, ofreció que, una vez que sea Presidente electo, el equipo de transición, sobre todo, el que va a hacer del Secretario de Hacienda se ponga en comunicación con el actual Secretario de Hacienda para la elaboración del presupuesto de 2019, que es un presupuesto que nosotros vamos a ejercer y por lo mismo, en este periodo de transición, se tiene que elaborar de manera conjunta y él está en condiciones de que así sea.

-PREGUNTA: (Inaudible)

-ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Ese es otro tema.

Vamos a trabajar de manera conjunta en lo relacionado con la revisión del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá, y vamos a ponernos de acuerdo para que el equipo que ha llevado a cabo este proceso de negociación se mantenga y podamos nosotros, con técnicos, especialistas, acompañar este proceso, desde luego, siempre respaldando al Gobierno actual, al Gobierno de México. Hasta el final vamos a ser respetuosos del Presidente Enrique Peña Nieto, Presidente Constitucional del país.

-PREGUNTA: (Inaudible)

-ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: No hablamos de eso. Vamos a analizarlo. Es probable que podamos resolverlo sin utilizar ese presupuesto.

Hay esa partida, pero no se tocó ese tema, porque no es para nosotros un asunto prioritario, estamos apenas iniciando. Si se necesitará para la elaboración de proyectos con el propósito de avanzar en este periodo, elaborando expedientes técnicos y que podamos entrar desde el día 1º de diciembre ya operar, entonces, se valoraría la conveniencia de utilizar algunos fondos para proyectos específicos, con toda transparencia, pero no se trató ese tema.

-PREGUNTA: (inaudible)

-ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Nos fue muy bien. Muchas gracias al pueblo de México por la confianza.

Como decía el Presidente Juárez: con el pueblo todo, sin el pueblo nada. Nos dieron su apoyo, su respaldo. No sólo se votó por mi candidatura, no sólo se votó por los partidos de la Coalición Juntos Haremos Historia; se votó, también, y, sobre todo, por el programa de transformación.

La gente quiere un cambio verdadero y eso es lo que nosotros vamos a llevar a la práctica, de manera ordenada, en forma pacífica. Pero va a haber un cambio profundo. No luchamos por cargos. No es el quítate tú, porque quiero yo. No es la parafernalia del poder; no es la ambición al poder por el poder, o la ambición al dinero.

Lo que nos motiva a luchar es el cambiar esta amarga realidad que se padece en nuestro país. Queremos llevar a cabo una transformación, cambiar al régimen corrupto, de injusticias, de privilegios. Y va a haber un cambio real, un cambio profundo.

Lo dije en otras ocasiones, lo repito ahora: va a ser un cambio radical.

Y que nadie se asuste porque la palabra radical viene de: raíz, y lo que vamos a hacer, juntos, todos los mexicanos, es arrancar de raíz el régimen corrupto, de injusticias y de privilegios.

-PREGUNTA: (Inaudible)

-ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Sí.

En este periodo voy a trabajar más en la oficina, no voy a hacer mucho trabajo de campo, vamos, primero, a elaborar a detalle los programas para el desarrollo. Me voy a reunir con los miembros del Gabinete, vamos a hacer mucho trabajo de planeación en estos dos meses y medio.

Y pienso recorrer el país de nuevo, todos los distritos, las regiones de México, a partir de mediados del mes de septiembre hasta finales de noviembre, para presentar, en cada región de México, el plan de desarrollo integral, lo que va a llevar a cabo el Gobierno Federal en cada una de las regiones del país.

-PREGUNTA: (Inaudible).

-ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Se va a mantener el mismo equipo, porque eso corresponde al Gobierno actual. Tenemos que ser institucionales, respetuosos, tengo información que no lo han hecho mal los integrantes del equipo que está a cargo de la negociación del tratado, me refiero a los Secretarios de Relaciones Exteriores y al Secretario de Economía del actual Gobierno y a quienes están ayudando en este esfuerzo.

Vamos nosotros a ayudar, a coadyuvar en este tiempo, con un equipo que va a informarse de lo avanzado y de lo que deba hacerse con el propósito de lograr la firma de este acuerdo.

-PREGUNTA: (Inaudible).

-ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Vamos a tener pronto una reunión, no con el Presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Ayer, lo que se acordó es que va a visitar México, el Jefe del Departamento de Estado, en una fecha posterior.

-PREGUNTA: (inaudible).

-ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: No. Eso no se trató.

-PREGUNTA: (Inaudible)

-ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Para todos los mexicanos estamos llamando a la unidad, a la concordia, lo necesita el país. Vamos al cambio por el camino de la concordia.

De modo que, agradezco las muestras de solidaridad, las felicitaciones, la disposición a ayudar para que nos vaya bien a los mexicanos en esta transición, en este cambio.

Agradezco las expresiones de los expresidentes de México. Y, lo dije anoche, lo repito ahora: no tengo enemigos, no quiero tenerlos. Tengo adversarios y a ellos los respeto mucho y extiendo mi mano abierta, franca a todos. Necesitamos la unidad de todo el pueblo.

Tres más.

-PREGUNTA: (inaudible).

-ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: No. Eso ya está sabido. Vamos a convertir Los Pinos en un espacio para las artes y la cultura del pueblo de México. No voy yo a vivir en Los Pinos. No se trató ese tema.

-PREGUNTA: (Inaudible) en qué términos le pidió que no desparezca el Estado Mayor Presidencial.

-ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: No me planteó eso. Él fue muy respetuoso. Son decisiones que ya tomamos, que se van a llevar a cabo.

No va a desaparecer el Estado Mayor Presidencial. Se va a incorporar a la Secretaría de la Defensa por completo. Ya no va a estar el Estado Mayor Presidencial encargado de custodiar al Presidente de la República.

A ver, a ver, a ver. No te quedó claro.

A ver, a ver.

-PREGUNTA: (Inaudible).

-ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Que es como una corporación, como una corporación que está al servicio de la Secretaría de la Defensa. No hay que olvidar eso.

Va a incorporarse por completo a la Secretaría de la Defensa, ya no a va a estar en la Presidencia de la República

A ver, a ver, pero, es que quiero quede claro.

A ver, que quede claro.

-PREGUNTA: (Inaudible).

-ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: No, pero es no. Él me ofreció no la protección con el Estado Mayor Presidencial. Sí. No. Sí. Sí, con cualquier organismo o corporación.

-PREGUNTA: (Inaudible).

-ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Sí, este, ayudarnos mutuamente para que haya paz y tranquilidad en el país, que no se agrave la situación de inseguridad y de violencia que desgraciadamente se padece en el país.

-PREGUNTA: (Inaudible).

-ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Ya nos pasamos de tres.

-PREGUNTA: (Inaudible).

-ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Yo creo que fue un encuentro muy positivo que refleja que hay responsabilidad de las partes, que estamos poniendo por delante el interés general, el interés de la Nación; independientemente de nuestras diferencias que son notorias, públicas, pero que tenemos que ponernos de acuerdo y actuar unidos cuando está de por medio el país, cuando está de por medio la sociedad, cuando está de por medio el pueblo, que es lo que estamos haciendo.

Yo les puedo decir que, en el proceso electoral, repito, el Presidente Peña Nieto actúo de manera responsable. Y lo reconozco, y ya saben ustedes que yo siempre digo lo que pienso, mi pecho no es bodega.

Son cosas que se tienen que reconocer. Creo que se advierte que no hubo una intervención facciosa del aparato del Estado en el proceso electoral. Esto no se había visto en los últimos tiempos.

Ahora sí, contigo terminamos.

-PREGUNTA: (inaudible).

-ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Sí, y mañana tengo reunión con empresarios, y he tenido ya reuniones con los empresarios.

Sí. Mañana tengo reunión con un grupo de empresarios. Mañana les vamos a informar. No vamos a ocultar nada. La vida pública va a ser cada vez más pública. No tenemos nada que esconder.

-PREGUNTA: (inaudible).

-ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Me va a cuidar la gente, el pueblo, y me van a cuidar ustedes, porque ya quedamos que no me van a apachurrar. Y estoy hablando de fotógrafos, camarógrafos. Me he llevado algunos golpecitos de cámara, aquí, donde no nos escuchan, fraternamente les acuso, porque, total, nadie se está enterando. Nadie se entera.

-PREGUNTA: (inaudible).

-ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: El ingeniero Cárdenas me manifestó su apoyo, y yo se lo agradezco mucho, porque él representa la lucha de muchos mexicanos por la transformación del país.

Esto no es asunto de un solo hombre, esto no es asunto solo de un dirigente, esto es asunto de todos, de 30 millones de mexicanos que participaron el domingo, que nos dieron su confianza y de los que se han quedado en el camino, que los recordamos siempre con mucho cariño y mucho amor.

Muchísimas gracias.

-PREGUNTA: (Inaudible)

-ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Empieza desde ahora, hoy en la tarde tengo una reunión con el equipo de seguridad, los que van a atender todo lo relacionado con la manera en que vamos a enfrentar el grave problema de inseguridad y de violencia.

Y hoy se va a hablar sobre la convocatoria a dirigentes religiosos del mundo, de México también, a dirigentes de organizaciones sociales, a defensores de derechos humanos, la invitación a la ONU, para comenzar este encuentro, entre todos, con el propósito de conseguir la paz en nuestro país.

Yo creo que es a partir de ahora hasta finales de noviembre que vamos a tener ya el programa para garantizar la paz en el país.

Vamos a invitar al Papa Francisco.

-PREGUNTA: (Inaudible).

-ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Sí.

Ya el Presupuesto de 2019 va a reflejar el programa que se propuso durante la campaña; es decir, ya en el Presupuesto 2019, viene el aumento a la pensión a los adultos mayores.

Viene el apoyo a los jóvenes para garantizarles el derecho al estudio, el derecho al trabajo; viene también el ajuste que se va a hacer, aclaro, en los sueldos de los altos funcionarios públicos, empezando por el sueldo del Presidente.

Yo voy a ganar menos de la mitad de lo que gana el Presidente Peña Nieto, sin compensaciones.

Todo eso ya va a estar incluido en el nuevo presupuesto.

Ahora sí, muchísimas gracias.

De todo corazón, gracias.

