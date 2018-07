Elecciones 2018

Andrés Manuel López Obrador agradeció los mensajes recibidos y la buena voluntad de las naciones, mandatarios y organizaciones internacionales

Ciudad de México.- El ganador de las elecciones para Presidente de México, por la coalición “Juntos haremos historia”, Andrés Manuel López Obrador recibió, esta mañana, felicitaciones por parte de diversas naciones, organismos internacionales y mantuvo conversaciones con mandatarios del mundo, quienes le expresaron su respaldo por el triunfo alcanzado el día de ayer.

A nombre del pueblo de México, Andrés Manuel López Obrador agradeció los mensajes recibidos y la buena voluntad de las naciones, mandatarios y organizaciones internacionales.

Entre las llamadas recibidas fueron del Presidente de la República de Costa Rica, Carlos Alvarado; Presidente de Estados Unidos de América, Donald Trump; Presidente de la República de Francia, Emmanuel Macron; Presidente de Guatemala, Jimmy Morales.

Así como, el ganador de la Presidencia de México intercambios de ideas, vía telefónica, con el Primer Ministro de Canadá, Justin Trudeau; Presidente de la República Argentina, Mauricio Macri; Presidente de El Salvador, Salvador Sánchez Cerén, y Presidente de la República de Chile, Sebastián Piñera.

López Obrador destacó el interés de México de convenir iniciativas de desarrollo con los mandatarios: del El Salvador, Salvador Sánchez Cerén y de Guatemala, Jimmy Morales, respectivamente.

Con Emmanuel Macron, destacó, “su actitud fraterna hacia México y su apoyo en la lucha que emprenderemos contra la corrupción”. Mauricio Macri, presidente de Argentina, llamó a estrechar los lazos entre Argentina y México. Con Sebastián Piñera de Chile, sobresalió la concordancia de fortalecer la Alianza del Pacífico, conformada por Chile, Colombia, Perú y México.

Andrés Manuel López Obrador mantuvo conversaciones con otros dirigentes y personalidades del mundo político como Jeremy Corbyn, líder del Partido Laborista del Reino Unido y el Presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla Roiz.

Por otra parte, el candidato triunfador de la contienda electoral dio a conocer que ha registrado diversas comunicaciones, a través de redes sociales o boletines de prensa, que lo felicitan por el triunfo, entre ellos: el Presidente del Estado Plurinacional de Bolivia, Evo Morales; del Presidente de la República Popular China, Xi Jinping; Lenin Moreno, presidente de la República del Ecuador y Vladimir Putin, presidente de la Federación Rusa.

López Obrador recibió mensajes expresados por otras personalidades como Dilma Rousseff, ex presidenta de la República Federativa de Brasil; la ex mandataria de la República Argentina, Cristina Fernández de Kirchner; el ex presidente de la República de Colombia, Ernesto Samper; el ex presidente de la República de Ecuador, Rafael Correa.

También, tuvo mensajes del ex Presidente de Honduras, Manuel Zelaya; el ex candidato presidencial de Chile por el partido PRO País, Marco Enríquez-Ominami; el ex candidato presidencial de Colombia Humana, Gustavo Petro Urrega; el secretario general de Podemos, Pablo Iglesias; el miembro del Partido Socialista, Jean Luc Mèlenchon y el Senador Bernie Sanders de Estados Unidos de América.