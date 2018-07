A unos cuantos meses de que concluya la administración y rinda su último informe de trabajo, el alcalde Edgar Hernández Hernández, continúan las deficiencias en el municipio, sobre todo las pésimas condiciones de algunas calles, así como también la falta de alumbrado público.

Enormes baches, y fugas de aguas, adornan la calle 104 con 108 Dzarbay del barrio de Santa Lucía, que de acuerdo a vecinos han pasado varias administraciones y ninguna a cumplido con brindarle los servicios públicos que necesitan.

Al preferir omitir su nombre, una vecina lamentó que la actual autoridad municipal no ha cumplido con sus promesas de campaña, ya que hace tres años prometió pavimentación y solucionar el problema de inundaciones que tienen que soportar desde hace muchos años.

“Tenemos muchos problemas, los que aún persisten porque nunca han venido a bachear o pavimentar, hay enormes huecos es un problema para quienes tenemos vehículos y debemos transitar, tratando de evitar que nuestros vehículos se dañen e inclusive hay vecinos que se han visto afectados por esto y las fugas que ya hemos reportado y que el personal del Ayuntamiento brilla por su ausencia” señaló.

Otro de los problemas que desde hace muchos años han sufrido son las severas inundaciones, y que a pesar que se ha planteado este problema a todos los candidatos que han pasado y que ganan, nadie ha hecho nada para solucionar este problema que ha causado que muchas familias se muden a otros puntos de la ciudad.

“Pedimos a las autoridades que cumplan con su trabajo, no sé si somos la única calle abandonada, pero ojalá que nos tomen en cuenta, también pagamos impuestos cumplimos como ciudadanos, no es justo, además, por los enormes huecos se queda el agua estancada y empieza la proliferación de moscos y empiezan a brotar anfibios, y ya no sólo es una mala imagen, y exponer nuestro patrimonio sino igual un foco de infección” argumentó.

Asimismo entre otros problemas en cuestión de servicios públicos que presenta Campeche, es el alumbrado público, que es una de las principales quejas de los ciudadanos, ya que solicitan que se les garantice seguridad en sus colonias y en las principales avenidas.

Al respecto el director de Servicios Públicos, Pablo Sánchez Silva, dijo, que este problema se presenta principalmente en temporada de lluvias, porque el tipo de lámparas que están instaladas, son de vapor de sodio y las led, y cuando surgen cortos, no se pueden atender inmediatamente, ya que es difícil encontrar sus refacciones por su tecnología.

En ese sentido, informó, que se han cambiado durante el año, un total de 3 mil 500 lámparas dentro de la ciudad y 650 en las comunidades rurales, siendo así un total de 23 mil luminarias en la capital y 6 mil lámparas en las comunidades rurales, donde de estás 2 mil son lámparas de tecnología Led.