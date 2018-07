Como un llamado a la población, para evitar el uso de popotes, debido a los daños que puede ocasionar a la vida marina, ya que este producto tarda hasta 100 años para degradarse, la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), puso en marcha desde el mes pasado la campaña “Sin popote esta bien”.

Esta iniciativa ha tenido poco a poco una gran aceptación en la población campechana, pues se puede notar que en las diversas empresas campechanas con giros de restaurantes y bares, no ofrecen dicho producto y cuentan con carteles para concientizar a los ciudadanos de las afectaciones que puede ocasionar el uso del popote e inclusive en algunos otros entregan popotes biodegradables.

De acuerdo a la Semarnatcam, una masa flotante de plástico más grande que México, fue descubierta el año pasado en el Pacífico Sur y no es la primera, porqué también hay otra similar en el hemisferio norte de este océano.

Asimismo con base a una investigación realizada en el 2015, a nuestros mares cada año llegan ocho millones de toneladas métricas de basura plástica, por lo cual, decidieron impulsar dicha campaña, para reducir el consumo de plásticos y con ello salvar la vida marítima.

En una primera fase de la campaña tendrá cobertura a través de los diversos medios de comunicación y redes sociales, para invitar de que dejen de utilizar tal producto, causante de muertes tanto de un millón de aves y casi 100 mil mamíferos marítimos, así como de tortugas marinas tal se ha demostrado en diversos vídeos que circulan en las redes sociales.

“La vida marina desaparece poco a poco y es reemplazada por desechos plásticos”, “Un solo NO puede salvar millones de especies, di NO al uso de popotes”, “En nuestra mesa 20 minutos, en nuestros mares 100 años”, “99 % de todas las aves marinas habrán ingerido algún tipo de plástico a mediados del siglo”, “12% de la basura en México = Plástico, lo que equivale a 10 mil 350 toneladas diarias” y entre otras, son algunas frases para que la población reflexione del porqué ya no usar popote.

Redacción DC/G.P

Fotos de sitio oficial Gobierno de México.