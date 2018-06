Biólogos campechanos y estudiantes del Instituto Tecnológico de Chiná (ITC), trabajarán en un proyecto de investigación sobre el funcionamiento de la estrategia estatal de biodiversidad, así lo indicó, el biólogo y coordinador de la carrera de biología del ITC, Gerardo Alfonso Avilés Ramírez.

Especificó, que con dicho rubro quieren comprobar cómo la biodiversidad nativa y natural, se ha visto afectadas por especies invasoras que se van introduciendo, como por ejemplo en Campeche la tortuga japonesa, que se vende en cualquier acuario y que realmente no tiene un control, y que por ende la gente las compran como mascota pero en un determinado tiempo ya no se quieren hacer cargo de ellos y la liberan.

“Lo que ocasiona al momento de liberarlas es que llegan al medio natural y compiten con las especies nativas y al competir les quitan espacio, alimento y hábitat, entonces eso es lo que queremos ver con algunos compañeros y alumnos de la carrera, de como esta afectando todo eso a la biodiversidad sobre todo el ecosistema urbano” señaló.

Agregó, que otras especies que están catalogados de acuerdo al sentido biológico como las especies introducidas más nocivas, es el perro y gato, ya que son responsables de la desaparición de los huevos de la tortuga marina y varias aves silvestres, respectivamente, y principalmente en la ciudad y áreas urbanas, “en un sentido de querer proteger a los animalitos a veces propiciamos que sus poblaciones sean muy grandes y provoquen muchos problemas”.

Asimismo, mencionó, que independientemente de los antes mencionados, también las especies marítimas atribuyen también la responsabilidad de la desaparición de especies naturales, tal y como el pez león, que ya se reportó en las costas, así como también la tilapia, así como también de los pastos y árboles que no son nativos del Estado, porque donde muchos están antes era mar.

“Como sociedad moderna hemos introducido muchas especies y por lo cual vemos un gran impacto en el medio natural, un impacto negativo desde el punto de vista ecológico, pues a lo mejor desde el punto de vista de confort se podría decir que no, y el pez león es un ejemplo de ello no tiene depredador y al no tenerlo se reproduce rápido y lamentablemente son depredadores de muchas especies y en el Caribe están destruyendo grandes cantidades de coral y aquí en Campeche están destruyendo organismos que no están preparados para ello” concluyó.

Redacción DC/G.P.