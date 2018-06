Expresa que se llevará a cabo una investigación para que se conozca todo lo sucedido en el caso de los jóvenes de la normal de Ayotzinapa, habrá justicia

Andrés Manuel López Obrador plantea tres programas para fortalecer el turismo

Anuncia AMLO que ya no recibirán sueldos los regidores, porque quieren el cargo para obtener 200 mil pesos mensuales

Acapulco, Guerrero.– Andrés Manuel López Obrador señaló el día de ayer que Guerrero tiene muchos recursos naturales, pero no hay apoyos y por ello el nuevo gobierno democrático impulsará el turismo, porque que es muy importante esta actividad, porque no solo genera riqueza, sino se distribuye riqueza.

“No solo se beneficia el hotelero, el restaurantero, los trabajadores, los transportistas, los prestadores de servicio, por eso hay que cuidar el turismo de Acapulco, de Zihuatanejo, el turismo que puede llegar a Marquelia, a toda la Costa Chica, tenemos que apoyar la actividad turística”.

Planteó tres programas para fortalecer el turismo: primero, que en las colonias de las ciudades de los centros turísticos haya servicios públicos, porque no es posible que en los centros turísticos haya hoteles de gran turismo, cinco estrellas, pero en las colonias donde viven los trabajadores no haya agua, ni drenaje, ni servicios públicos.

Adelantó que se pondrá de acuerdo con los empresarios del sector turístico para implementar programas de desarrollo urbano en las colonias de Acapulco y centros turísticos.

Segundo, detalló, que le dará mucha atención al cuidado del medio ambiente, si no se cuida el medio ambiente, se contamina el agua, bahías, se ayunta el turismo, se tiene que cuidar el medio ambiente.

Puntualizó que se tiene que resolver el grave problema de la inseguridad y de la violencia, porque es lo que más está afectando la economía de Acapulco y los centros turísticos y se resolverá el problema, porque se atenderán las causas.

Indicó que le dará trabajo a la gente, se atenderá a los jóvenes y habrán programas de desarrollo social para que se serene Acapulco, Guerrero y al país, y trabajará todos los días con ese propósito, se reunirá con los integrantes del gabinete de Seguridad, para recibir el parte de la policía, del ejército sobre los delitos cometidos en las últimas 24 horas y tomará decisiones.

Reafirmó su compromiso que hizo en Iguala que se llevará a cabo una investigación para que se conozca todo lo sucedido en el caso de los jóvenes de la normal de Ayotzinapa, habrá justicia.

En otro tema, anunció que ya no recibirán sueldos los regidores, porque por eso se pelean, quieren ser regidores, ya que son 150 mil pesos, 200 mil pesos mensuales, ¿qué se creen? se van a ir por un tubo.

Habrá un gobierno sencillo y ni habrá lujos, ni sueldos elevadísimos para los altos funcionarios públicos, subrayó al decir que se bajarán los sueldos de los de arriba y pondrá el ejemplo, porque ganará menos de la mitad de lo que gana Enrique Peña Nieto sin compensaciones.

Dijo que bajará el sueldo, porque se va a cumplir lo que está escrito en la Constitución en el artículo 127 que es letra muerta, se establece que ningún funcionario puede ganar más con el presidente y se bajará el sueldo de los de arriba para subir los de abajo, “arriba los de abajo y abajo los privilegios”, habrá justicia laboral.

En el cierre de campaña en Acapulco, López Obrador expresó que por la perseverancia y seguir adelante, los mexicanos están a uno días para llevar a cabo la cuarta transformación de la vida pública de México.

Expresó que va muy bien, no es para presumir pobremente, “estamos en algunas encuestas de 25 a 30 puntos arriba, este arroz ya se coció” y como es natural muchos tienen la preocupación de su proceder en el futuro, le dicen que no les vaya a fallar.

“Vengo a decirles, en Acapulco, Guerrero, no les voy a fallar, voy a cumplir todos los compromisos por tres razones: primero, porque tengo convicciones, tengo ideales, que es lo que estimo más importante en mi vida, voy a seguir haciendo de mi vida pública una línea recta hasta que me muera”.

Dos, añadió, tiene una ambición legitima, porque quiere pasar a la histórica como un buen presidente de México, quiere seguir el ejemplo de Benito Juárez, Francisco I. Madero y del general Lázaro Cárdenas del Río. Tres, no les va a fallar, porque se comprometió a someterse a la revocación del mandato.

“A mitad del sexenio, dentro de tres años, cuando se lleven a cabo elecciones municipales y federales se va a entregar una boleta adicional y se le va a preguntar a los ciudadanos, quieres qué continúe el presidente o qué renuncie, porque el pueblo pone, el pueblo quita, me voy a someter a esa prueba y estoy seguro que voy a ganar esta consulta para terminar el sexenio”, dijo.

Sostuvo que deja en garantía que el pueblo de México tenga las riendas del poder en las manos, para que sean los mexicanos los que lo califique, y “por eso me voy a apurar, porque terminará el sexenio, quiero esa prueba, esa consulta, ese aval a mitad del sexenio”.

Aseguró que solo estará los seis años de gobierno, no tardará más tiempo, porque es partidario del sufragio efectivo no reelección, solo seis años, pero con eso es suficiente, porque entre todos llevarán a cabo la transformación que necesita el país.

Indicó que primero acabará con la corrupción, ese es el principal problema del país, por eso es que hay tanta pobreza, inseguridad y la violencia, porque el presupuesto en vez de destinarse a crear empleos, al bienestar del pueblo, se lo roban, dejan en el desamparo a la gente, se le cancela el futuro a los jóvenes y los empujan a tomar el camino de las conductas antisociales.

Se tendrá presupuesto, dijo, porque los políticos corruptos y los traficantes de influencias se roban, cada año, 500 mil millones de pesos, el presupuesto nacional que es el dinero de todos, este año, es de 5 billones 300 mil millones y por lo bajo se roban el 10 por ciento.

Se comprometió de que en todo el gobierno no aumentará los impuestos en términos reales, no aumentará el IVA, ni el ISR, no se pedirá prestado, va a invertir, a gastar lo que se tenga, no se caerá en lo que es déficit o deuda, no habrá gasolinazos y además de lo que se ahorrará otra cantidad importante de dinero, porque se cortará el copete de privilegios que hay en el gobierno.

Dijo que ya no tendrán pensión los ex presidentes de México y expresó que Vicente Fox se tiene que preparar psicológicamente, que empiece a reunir su dinerito, a botear, porque va a ganar y ya no le dará la pensión de 5 millones de pesos mensuales, no es venganza, sino justicia.

Se sembrarán 100 mil hectáreas con árboles maderales y frutales, con ello se crearán 40 mil empleos permanentes en Guerrero, comentó al mencionar que habrá atención especial a los jóvenes, se les integrará al trabajo y al estudio. Asimismo, se cancelará la reforma educativa.

Expuso que ya no se privatizarán los bienes del pueblo, se terminará la política de privatización y señaló que se firmó un acuerdo para privatizar el agua, pero ese acuerdo va a para atrás.

Llamó a los ciudadanos de Guerrero a votar por parejo por los candidatos de la coalición “Juntos haremos historia”.

Por la tarde, Andrés Manuel López Obrador hizo su cierre de campaña en Morelia, Michoacán y en entrevista manifestó que los Instituto Nacional Electoral debe de hacer un esfuerzo para dar a conocer un resultado preliminar con conteo rápido y el conteo rápido es un indicador.

“No le hace que el PREP se lleve más tiempo, porque no han sabido resolver el problema técnico, ni modo que en este tiempo de tecnología, de avances tecnológicos no se pueda tener la información temprano”, dijo.

A la pregunta de los reporteros qué va a ser el primer de julio, López Obrador anunció que va a celebrar en el Zócalo de la Ciudad de México y aclaró que no se tiene que pensar en el festejo del primero, hay que salir a votar el primero de julio, porque se tienen que tener las actas en las manos.

Comentó que no es que ya se hizo el computo de la elección presidencial, ya se hizo el anuncio por el conteo rápido de que ganamos y se abandonó las casillas, porque se tienen que contar votos de gobernadores, diputados, senadores, diputados locales.

Hizo un llamado a que los representantes de casilla no se separen hasta el último voto de casillas, y pidió que no se confíen, todos tienen que salir a votar, voto masivo por la transformación de México, vale más que sobre y no que falta.

A la pregunta de los reporteros qué si ve fraude en la elección para renovar la Cámara de Diputados y el Senado de la República, López Obrador expresó que es que van a querer, “ya lo están haciendo evitar que tengamos mayoría en la Cámara de Diputados, en la Cámara de Senadores”.

Señaló que van a querer imponer a candidatos a senadores como en el caso de Veracruz, que Miguel Ángel Yunes está obcecado queriendo dejar a su hijo de gobernador y utiliza el presupuesto del estado o en el caso de Puebla, Rafael Moreno Valle.

Dijo que le llamó la atención que la señora de Moreno Valle planteó que los ciudadanos no debe den de votar parejo, es toda una estrategia que tienen para que la gente en Puebla voten por López Obrador, pero no por Miguel Ángel Barbosa.

A la pregunta de los reporteros sale la última encuesta de Mitofsky a días de la elección, usted va a adelante, qué tanto usted cree en las encuestas rumbo a primero del julio, el candidato a la Presidencia de México señaló que tiene sus encuestas y cuando salen cuchareadas las denuncia, trátense de quien se trate.

Expresó que tiene sus encuestas y las sube a internet, la última es del día 14 de junio, está 28 puntos arriba, la hacen sus técnicos y sabe que pasa diario, eso lo sabe Peña, Meade, Anaya y lo saben todos, así como Salinas lo sabe.

En otro tema, manifestó que el día dos de julio, hará la solicitud formal para ver a Enrique Peña Nieto el día tres.

A la pregunta de los reporteros de que el Cardenal dijo que no se tienen que hacer caso las encuestas, López Obrador dijo que respeta mucho la opinión del Cardenal.