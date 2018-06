Al continuar con sus caminatas por las diferentes unidades habitacionales que integran el segundo distrito, la candidata a diputada local por el Partido Encuentro Social (PES), Maricruz Magariño, afirmó que desde el Congreso del Estado defenderá el interés público de los campechanos, porque eso es lo que tenemos que hacer los diputados.

En su recorrido por la colonia 20 de noviembre y Presidentes de México, la abanderada del PES, escuchó cada una de las demandas de los vecinos de esa demarcación, quienes le reafirmaron su apoyo y solicitaron que cuando sea diputada no se olvide de los ciudadanos y muchos menos de las familias del segundo distrito ya que las necesidades de servicios públicos son muchos.

Ante ello Maricruz Magariño, mencionó que cada uno de los candidatos del Partido Encuentro Social, “tenemos la convicción de ayudar a las familias campechanas y por eso desde la tribuna del Congreso del Estado me comprometo a ser la voz de los que no tienen voz, porque solo así lograremos las mejoras que tanto necesitan los vecinos de la 20 de noviembre, Presidentes de México, Colonial, Arboledas, Ex Hacienda, Pomo a, Plan Chac, entre otras tantas colonias.

La candidata del PES al segundo distrito local, señaló que es una mujer de palabra y que como ciudadana buscará su trasformación porque en nuestro caminar hemos encontrado zonas en las que por muchos años no han sido beneficiados con obra

social, mejoramiento del alumbrado público, surtimiento de agua potable y vigilancia por parte de la policía.

Maricruz Magariño, se dijo convencida de que cada persona y cada familia se encuentra obligada a ser testigo y estar presente en las decisiones sobre el rumbo que debe tomar Campeche y por eso reiteró su compromiso de trabajar por el bien de los campechanos.

