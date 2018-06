Coloridos bordados, el paso doble de la jarana y la tradicional cabeza de cochino invadieron este lunes las céntricas calles de Lerma, durante el penúltimo día de actividades de Karla Toledo Zamora, candidata del VI Distrito por la coalición “Campeche para Todos”.

Al tratarse una fecha especial, luego de más de 55 días de campaña, estuvo acompañada por la presidenta del Organismo Nacional de Mujeres Priistas (ONMPRI), senadora Hilda Flores Escalera y por los candidatos al senado, Rocío Abreu y a la presidencia municipal, Claudio Cetina Gómez.

Globos, carteles y pancartas, eran portados por una marea de ciudadanos que acompañaron a los candidatos durante su caminata por las calles 24, 25 y 22, donde fueron recibidos con cariño y aprecio por los lermeros.

Toledo Zamora recordó sus propuestas y afirmó que sólo los candidatos alianciastas tienen la capacidad de trabajar y gestionar a favor de las familias campechanas.

Asimismo, mencionó a quien encabeza la alianza “Todos por México” y que contiende por la Presidencia de la República, José Antonio Meade, el mejor preparado para lograr el progreso del país.

“En estos dos meses de campaña, quiero agradecer a todos los campechanos de la zona rural y urbana que me recibieron en sus hogares y me contaron sobre sus sueños y anhelos, eso me impulsa a trabajar para hacerlos realidad y beneficiar a sus familias”, subrayó.

Po otro lado, la noche del lunes ante más de mil personas reunidas en la plaza principal de la Junta Municipal de Pich, Toledo Zamora aseguró que de resultar electa gestionará las veces que sean necesarias para impulsar proyectos para el campo, mejorar los servicios de salud y públicos.

