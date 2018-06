Aún falta mayor sensibilización por parte de la sociedad para acudir al psicólogo, a pesar de que hay una demanda y necesidad, ya que este servicio normalmente lo requieren cuando ya hay una crisis emocional, trastorno de ansiedad o depresión, así lo afirmó, el representante del Colectivo Integral Psicoterapéutico, José Enrique Martínez Cen.

Por lo cual, como Asociación Civil han aportado sus servicios a diversos sectores de la población, como adolescentes y jóvenes estudiantes, de los diferentes centros educativos del Estado, tal y como el Colegio de Educación Profesional Técnica (CONALEP), el Colegio de Bachilleres del Estado de Campeche (COBACAM), el Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos de Campeche (CECYTEC) y el Instituto Simón Bolívar, impartiendo pláticas y talleres, charlas motivacionales y sobre el empoderamiento socioemocional de hombres y mujeres.

De la misma forma, han llevado a cabo cursos de verano, y de capacitación, dirigido a los jóvenes que están por presentar exámenes de ingreso a las universidades, todo esto gratuitamente, ya que es un acto altruista en beneficio de la sociedad y a la concientización del cuidado de la salud mental.

Pues consideró que la sociedad debe cambiar la mentalidad de sólo acudir al psicólogo, cuando se encuentran en un problema emocional, ya que la salud mental es muy importante para el desarrollo del ser humano en cualquier ámbito, tanto personal, social, familiar, educativo y laboral.

“Lamentablemente aquí en Campeche, cuando la persona aún no esta en crisis emocional no busca atención profesional, no hay una cultura, sin embargo, es una lucha y es un trabajo que se tiene que hacer poco a poco; ahorita estamos un pocos abiertos a que no necesariamente el psicólogo trabaje con personas enfermas sino con cualquier persona que quiere y le preocupa cuidar su salud mental, pero es pasa a paso, poco a poco”, subrayó.

Por tal razón, el Colectivo ofrece desde atención nutricional, psicoterapia clínica para adultos y adolescentes, así como también clases de regularización y psicología infantil, agregó, que la psicoterapia clínica es el acompañamiento que se le brinda a un paciente, en cuestiones emocionales que necesita, esto a través de una impresión diagnóstica, donde se puede identificar trastornos.