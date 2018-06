El Tribunal Electoral del Estado de Campeche (TEEC) se suma a la campaña que puso en marcha la Organización de las Naciones Unidas (ONU) contra la violencia electoral, así lo indicó, el magistrado presidente, Carlos Francisco Huitz Gutiérrez.

Lamentó, que durante este proceso electoral se estén suscitado actos violentos hacia los candidatos, por lo cual, los Tribunales electorales del país, han hecho el llamado a las autoridades correspondientes para investigar los casos que han surgido en diferentes partes del país, donde se han presentado agresiones físicas y asesinatos.

“Es alarmante el número de casos de candidatos fallecidos y violentados físicamente, amenazas e incluso que se han visto en la necesidad de renunciar la contienda electoral, es verdaderamente grave y como Tribunal teníamos que hacer una declaración como lo hicimos el día de hoy en una reunión interna con el personal con motivo a la celebración continúa que ha habido durante estos años con la campaña de la ONU” refirió.

Subrayó, que dicha campaña es permanente por los casos que se continúan registrando y sobre todo como un llamado para que se investigue detalladamente estos crímenes y se resuelvan a la mayor brevedad posible, ya que la violencia de nada abona al proceso electoral y al avance de la democracia, por lo cual, es necesario concientizar a todos los ciudadanos de que la violencia los sumirá en un proceso más agitado y que por ende no se tendrán los resultados por la vía pacifica y civilizadamente, así como también a través de las vías que están marcadas en la ley electoral.

De la misma forma hizo un llamado a los candidatos a cargos populares del Estado, de no fomentar la violencia en sus simpatizantes contra los diversos sectores de la población, y que toda diferencia se resuelva por la vía pacifica, ya que nada justifica la violencia y malos tratos hacia sus contrincantes, autoridades, medios de comunicación y ciudadanos en general.

“La violencia siempre genera violencia y eso no permite avanzar democráticamente si no desterramos esas actitudes violentas, de nuestros procesos electorales, este es un llamado de que estas diferencias se puedan resolver pacíficamente dentro de los causes que existen en las instituciones y en las leyes electorales y nosotros estamos abiertos a cualquier ciudadano que quiera venir a inconformarse o conocer de que manera pueden impugnar algunas acciones que consideran que no están de acuerdo a la normatividad electoral” puntualizó.